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«ميد غلف» تطلق «شغف التحدي» لموظفيها

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أطلقت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميد غلف) أمس الأول عددا من الانشطة والفعاليات لمنسوبيها تحت مسمى "شغف التحدي ميد غلف".

حيث حرصت شركة ميد غلف على تفعيل هذه البادره ضمن برامجها وانشطتها كجزء من تعزيز روابط الألفة والمودة بين الزملاء العاملين فيها وتقوية العلاقات الاخوية بين منسوبي الادارات المختلفة بالشركة وتنمية المسؤولية الاجتماعية لديهم.

وتعمد شركة ميد غلف الى ان تساهم مثل هذه الانشطة والبرامج والفعاليات في كسر الروتين الوظيفي والعمل اليومي والنظام المؤسسي بما ينعكس ايجابا على اداء الموظفين ويخدم العملاء على اتم وأكمل وجه.

وتعد هذه البادرة وما تشتمل عليه من انشطة مميزة وفعاليات جميلة سببا مباشرا لتجديد الموظف على المستوى النفسي والبدني ليعود اكثر ألقا ونشاطا وقدرة على التميز والابداع مستقبلاً.

وتحرص شركة "ميد غلف" دائما على اطلاق مثل هذه المشروعات والمبادرات المتميزة والبناءة والهادفة لدعم المجتمع وترسيخ القيم وتوفير بيئة العمل المثالية للموظفين

وقد اقيمت فعاليات وانشطة "شغف التحدي ميد غلف" برعاية من شركة الفالح للرياضة، وكذلك نظارات المها والبان الصافي والبان نادك كرعاه مشاركين ورعاية طبية من مركز اشبيليا الطبي وبرعاية اعلامية من جريدة "الرياض".

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