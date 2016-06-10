السياحة تبرم اتفاقية مهرجان صيف طيبة 37

أبرم مجلس التنمية السياحية بمنطقة المدينة المنورة اتفاقية تنظيم مهرجان صيف طيبة ٣٧ مع شركة لتنظيم المهرجانات والمعارض، وذلك بمقر الهيئة.

وقال م. خالد الشهراني المدير العام لفرع الهيئة عقب توقيع الاتفاقية أن فعاليات الصيف لهذا العام ستكون متنوعة ولجميع فئات المجتمع، وتساعد على الترويج للسياحة في المنطقة؛ حيث سيشهد المهرجان العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية والبرامج الهادفة، كما أن مهرجان صيف المدينة لهذا العام يبدأ باحتفالات عيد الفطر المبارك التي تعمل عليها أمانة المنطقة، وحتى نهاية ذي الحجة المقبل، الأمر الذي يجعل أمامنا مساحة زمنية تصل إلى 90 يوماً يتم فيها تنظيم العديد من الفعاليات السياحية.

وأضاف: أن هدفنا هو تطوير الفعاليات بالمنطقة حرصا منا على توفير كل عوامل الراحة للمواطن والمقيم الراغب بقضاء إجازته أو جزء منها داخل المملكة.

وأكد الشهراني على حرص مجلس التنمية السياحية في المنطقة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة وتوجيهه الدائم بإيجاد فعاليات وبرامج مناسبة لأهالي وزوار المدينة خلال الإجازات وتوجيه الجهات المعنية بتقديم الدعم اللازم لذلك.

كما ثمن الشهراني دعم ومساندة الشركاء في المنطقة، وفي مقدمتهم الإمارة والأمانة والغرفة التجارية الصناعية الذين دعموا وبشكل كبير اتفاقية التنظيم لمهرجان صيف طيبة 37 من خلال عضويتهم باللجنة التنفيذية لمجلس التنمية السياحية إضافة إلى دعم العديد من المبادرات والمشروعات السياحية بالمنطقة.