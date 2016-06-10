إيران توافق على وقف إطلاق نار مشروط بسوريا

قال وزير الدفاع الإيرانى، العميد حسين دهقان، إن إيران توافق على وقف اطلاق نار فى سوريا بشرط أن لا يؤدى إلى إعادة بنية وقدرات الإرهابيين هناك، مدعيا أن بلاده كانت دوما من دعاة التفاوض ومعالجة الازمة السورية عن طريق الحوار السورى – السورى.

وأضاف دهقان، خلال الاجتماع الثلاثى الذى عقد فى طهران مساء أمس الخميس، مع وزراء دفاع روسيا الجنرال سيرجى شويجو والسورى العماد فهد جاسم الفريج للتنسيق بشان مكافحة الارهاب، إن طهران تعتبر التصدى الجاد والشامل للتيارات الارهابية والتكفيرية والإسرائيلية بهدف ارساء الاستقرار والأمن على مستوى المنطقة والعالم، واجبا ورسالة انسانية.

ونقلت وكالة "إيرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء عن دهقان، قوله إن الظروف المتأزمة فى المنطقة تعود جذورها إلى السياسات التوسعية والعدوانية الأمريكية والإسرائيلية وبعض الدول الداعمة للإرهاب.

فيما قالت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، إنه خلال الاجتماع طرح وزيرا الدفاع الروسى والسورى وجهات نظرهما حول سبل تقوية وتوسيع جهود مكافحة الارهاب، وأكدا ضرورة المزيد من الانسجام للتصدى لهذه الظاهرة، ووجها الشكر والتقدير لطهران لعقدها هذا الاجتماع الثلاثى.

- وزراء دفاع إيران وروسيا وسوريا يجتمعون غدا فى طهران

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