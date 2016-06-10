أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أغنية " يا ليلة عودي تاني " للكينج محمد منير كان نفسي أغنيها -
تع اشرب شاي - غادة عادل لـ حميد الشاعري ... هتعمل فيلم سينما تاني " نفسي ومنى عيني " -
فيديو| نجم الفريق السابق: لاعبو الزمالك لا يحترمون تاريخ النادي -
الزمالك يواصل السقوط أمام إنبي بثنائية -
شاهد.. انفعال مرتضى منصور بعد هدف إنبي الثاني في الزمالك -
تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يرد بأغنية على الخلافات المتكررة في الوسط الغنائي -
ستاد مصر: لقاء مع طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى وحديث عن طريقة لعبه أمام الزمالك -
تع اشرب شاي - غادة عادل تتحدث اللهجة الليبية مع حميد الشاعري ويغني " شنطة سفر " لـ ناصر المزداوي -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يوجه كلمة للشعب الليبي " وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة من الجميع " -
تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يحكي كيف دخل إلى مجال الغناء والتلحين "من طيار للمزيكا " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

شرطة الأنبار تعتقل 180 من تنظيم داعش تسللوا مع العوائل النازحة من الفلوجة

Google+ Print
شرطة الأنبار تعتقل 180 من تنظيم داعش تسللوا مع العوائل النازحة من الفلوجة شرطة الأنبار تعتقل 180 من تنظيم داعش تسللوا مع العوائل النازحة من الفلوجة
كشف قائد شرطة محافظة الأنبار اللواء هادى رزيج، عن إلقاء القبض على 180 من عناصر تنظيم داعش الإرهابى، كانوا قد تسللوا مع العوائل النازحة من الفلوجة ومحيطها.

وقال رزيج - فى تصريح صحفى أمس الخميس - إن القوات الأمنية تأكدت أن المقبوض عليهم كانوا ضمن صفوف (داعش) وتسللوا مع النازحين من الفلوجة.

على صعيد آخر، تمكنت القوات العراقية من تطهير قرى السلام والجوزة وأبو جذاع وحصة وخويتله، وصولاً إلى بحيرة الثرثار، وفجرت 30 عبوة ناسفة وأربع سيارات مفخخة وفككت 5 منازل مفخخة.

من جانبه، أعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت أن الشرطة الاتحادية قتلت 4 إرهابيين أثناء تقدمها فى منطقة "محور النهر" باتجاه مركز مدينة الفلوجة، كما قتلت 15 إرهابيا من (داعش)K وأسقطت طائرة بدون طيار بمنطقة جبال مكحول فى محافظة صلاح الدين شمالى العراق، ودمرت جرافة وسيارتين مزودتين برشاشين أحاديين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365