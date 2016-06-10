شرطة الأنبار تعتقل 180 من تنظيم داعش تسللوا مع العوائل النازحة من الفلوجة

كشف قائد شرطة محافظة الأنبار اللواء هادى رزيج، عن إلقاء القبض على 180 من عناصر تنظيم داعش الإرهابى، كانوا قد تسللوا مع العوائل النازحة من الفلوجة ومحيطها.

وقال رزيج - فى تصريح صحفى أمس الخميس - إن القوات الأمنية تأكدت أن المقبوض عليهم كانوا ضمن صفوف (داعش) وتسللوا مع النازحين من الفلوجة.

على صعيد آخر، تمكنت القوات العراقية من تطهير قرى السلام والجوزة وأبو جذاع وحصة وخويتله، وصولاً إلى بحيرة الثرثار، وفجرت 30 عبوة ناسفة وأربع سيارات مفخخة وفككت 5 منازل مفخخة.

من جانبه، أعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت أن الشرطة الاتحادية قتلت 4 إرهابيين أثناء تقدمها فى منطقة "محور النهر" باتجاه مركز مدينة الفلوجة، كما قتلت 15 إرهابيا من (داعش)K وأسقطت طائرة بدون طيار بمنطقة جبال مكحول فى محافظة صلاح الدين شمالى العراق، ودمرت جرافة وسيارتين مزودتين برشاشين أحاديين.