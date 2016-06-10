واشنطن تحذر رعاياها من السفر إلى ليبيا بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، المواطنين الأمريكيين من السفر إلى ليبيا، موصية رعاياها الموجودين هناك بمغادرة البلاد على الفور.

وقالت الخارجية الأمريكية - فى بيان أصدرته - أن الوضع لا يزال غير مستقر فى ليبيا، حيث تواصل الجماعات الإرهابية التخطيط لشن هجمات إرهابية ضد المصالح الأمريكية.

وأشار البيان إلى أن هذا التحذير يحل محل السابق الذى صدر فى سبتمبر 2015، منوها إلى غياب سيطرة السلطات الحكومية على أجزاء كبيرة من البلاد، وقدرات قوات الشرطة المحلية المحدودة لمواجهة الطوارئ أو تقديم المساعدة.

وأكد البيان استمرار ارتفاع معدلات الجريمة فى الوقت الذى دعت فيه العديد من الجماعات الارهابية إلى شن هجمات ضد الموطنين والمصالح الامريكية فى ليبيا.