أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أغنية " يا ليلة عودي تاني " للكينج محمد منير كان نفسي أغنيها -
تع اشرب شاي - غادة عادل لـ حميد الشاعري ... هتعمل فيلم سينما تاني " نفسي ومنى عيني " -
فيديو| نجم الفريق السابق: لاعبو الزمالك لا يحترمون تاريخ النادي -
الزمالك يواصل السقوط أمام إنبي بثنائية -
شاهد.. انفعال مرتضى منصور بعد هدف إنبي الثاني في الزمالك -
تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يرد بأغنية على الخلافات المتكررة في الوسط الغنائي -
ستاد مصر: لقاء مع طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى وحديث عن طريقة لعبه أمام الزمالك -
تع اشرب شاي - غادة عادل تتحدث اللهجة الليبية مع حميد الشاعري ويغني " شنطة سفر " لـ ناصر المزداوي -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يوجه كلمة للشعب الليبي " وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة من الجميع " -
تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يحكي كيف دخل إلى مجال الغناء والتلحين "من طيار للمزيكا " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

واشنطن تحذر رعاياها من السفر إلى ليبيا بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار

Google+ Print
واشنطن تحذر رعاياها من السفر إلى ليبيا بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار واشنطن تحذر رعاياها من السفر إلى ليبيا بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار
حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، المواطنين الأمريكيين من السفر إلى ليبيا، موصية رعاياها الموجودين هناك بمغادرة البلاد على الفور.

وقالت الخارجية الأمريكية - فى بيان أصدرته - أن الوضع لا يزال غير مستقر فى ليبيا، حيث تواصل الجماعات الإرهابية التخطيط لشن هجمات إرهابية ضد المصالح الأمريكية.

وأشار البيان إلى أن هذا التحذير يحل محل السابق الذى صدر فى سبتمبر 2015، منوها إلى غياب سيطرة السلطات الحكومية على أجزاء كبيرة من البلاد، وقدرات قوات الشرطة المحلية المحدودة لمواجهة الطوارئ أو تقديم المساعدة.

وأكد البيان استمرار ارتفاع معدلات الجريمة فى الوقت الذى دعت فيه العديد من الجماعات الارهابية إلى شن هجمات ضد الموطنين والمصالح الامريكية فى ليبيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365