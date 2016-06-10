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فى الصيف.. التجفيف الدائم والبودرة للوقاية من تسلخات الفخذين

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فى الصيف.. التجفيف الدائم والبودرة للوقاية من تسلخات الفخذين فى الصيف.. التجفيف الدائم والبودرة للوقاية من تسلخات الفخذين
تسلخات الفخذين مشكلة يعانى منها غالبية الناس، خاصة من يعانون من بدانة فى الجزء التحتى من الجسم أو بخاصة فى الساقين والفخذين، ما يولد تقرحات جلدية أو تسلخات تصدر ألمًا وحرقة شديدة فى مكانها، وكذلك تسبب هرشا واحمرارا بتلك المنطقة، مع احتمالية امتدادها لأماكن أخرى جانبية من الجسم.

الدكتور هانى الناظر –الرئيس السابق للمركز القومى للبحوث، استشارى الأمراض الجلدية– أكد أن التسلخات الجلدية التى تصيب الكثيرين خاصة فى فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة، أمر فى غاية الإزعاج والألم، ويمكن بخطوات بسيطة ونصائح سهلة الوقاية من الإصابة بها.

ونصح الدكتور هانى الناظر كل من يعانى هذه التسلخات وبشكل متكرر أن يتبع بعض النصائح الصحية والفعالة فى الوقاية منها، ومنها:

- ضرورة أيضًا الاهتمام بخلع "المايوه" أو لباس البحر، بعد الخروج من مياه البحر أو حمام السباحة مباشرة، والاستحمام بمياه نظيفة تمامًا والتخلص من المياه المالحة، والتجفيف الشديد بعدها.

- ممنوع منعًا باتًا ارتداء ملابس بحر الآخرين أو تبادل ملابسك معهم، وكذلك الملابس التحتية الداخلية لأى سبب من الأسباب.

- يمكن وضع البودرة المضادة للفطريات والفعالة بهذا الشأن جيدًا فى تلك المنطقة إذا أمكن فى الصباح.

- ضرورة التجفيف الدائم للفخذين وما حولهما من مناطق على الدوام، سواء بعد الاستحمام، أو بعد الفروغ من التبول أو التبرز.

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