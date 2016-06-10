تقرير #في_اليورو – إيمري مور.. ميسي تركيا المنتظر في البطولة

فاز فريق بروسيا دورتموند الألماني بخدمات موهبة تركيا الشاب إيمري مور وتعاقد معه لمدة خمس مواسم مقابل 5 ملايين يورو حصل عليهم ناديه السابق نوردشيلاند الدنماركي.

وحسم دورتموند صفقة مور رسميا منذ أيام بعد منافسة شرسة مع عدة أندية مثل ليفربول الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي كانت ترغب في ضم مور الملقب بـ"ميسي تركيا" لما يمتلكه من مهارة وسرعة وقدم يسرى مميزة.

ويستعرض معكم FilGoal.com أهم المعلومات عن إيمري مور المنتظر ظهوره مع منتخب تركيا في بطولة الأمم الأوروبية 2016 في فرنسا.

مور يمتاز بالسرعة الكبيرة والقدرة على التحكم في الكرة والتمرير القصير ويشبه كثيرا طريقة لعب نجم برشلونة ليونيل ميسي ويستطيع اللعب في جميع مراكز خط الهجوم سواء مهاجم صريح أو على أحد الأطراف وهذا يساعده على الظهور بشكل جيد مع دورتموند في وجود الثلاثي ماركو ريوس وأوباميانج ومخيتاريان.

ورغم أن مور قضى حياته بالكامل في الدنمارك ولعب 22 مباراة لمنتخب الشباب الدنماركي وكان من حقه أن يختار اللعب لمنتخب الدنمارك أو مقدونيا، إلا أنه تمسك بأصوله واختار تمثيل منتخب تركيا الذي كان دائما على تواصل مع مسؤوليه الذين أقنعوه بارتداء قميص المنتخب التركي.

ومن الأسباب التي دفعت مور إلى اختيار اللعب لمنتخب تركيا هو إصرار المدير الفني للمنتخب التركي فاتح تريم على ضمه لقائمة تركيا التي تشارك في يورو 2016 في فرنسا، وهذا يجعل مور أمام فرصة كبيرة لإظهار موهبته وإمكانياته الفنية والمهارية العالية في هذا الحدث الكبير.

ولعب مور لأول مرة مع منتخب تركيا الأول في مباراة ودية أمام منتخب الجبل الأسود نهاية شهر مايو الماضي.

وشارك النجم التركي الشاب مع فريقه السابق نوردشيلاند في 13 مباراة الموسم الماضي في الدوري الدنمارك سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهم.

مور يمتلك نسبة مراوغة عالية بالموسم الماضي حيث أكمل 64 مراوغة ناجحة بنسبة 4.92 مراوغة كل مباراة.

وفي أول تصريح له عقب الانضمام لنادي بروسيا دورتموند قال مور:"سعيد للانضمام لواحد من الأندية التي تمتلك جماهير فريدة من نوعها في أوروبا وانتظر بداية الموسم المقبل بفارغ الصبر للمشاركة مع دورتموند".

قالوا عنه

فاتح تريم

تحدث المدير الفني لمنتخب تركيا عن إيمري مور قائلا:"مور يمتلك موهبة استثنائية لذلك وقع عليه اختياري ليكون ضمن قائمة منتخب تركيا المشاركة في يورو 2016 ليتعرف على البيئة في المنتخب ويكتسب خبرة من زملائه وأيضا لأن الجماهير التركية ترغب في رؤيته".

توماس توخيل

أما المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند تحدث عن مور قائلا "هو لاعب مميز للغاية ويمتلك موهبة كبيرة وقابل للتطور في السنوات المقبلة".