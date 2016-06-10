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العثور على جثة شاب مجهول الهوية مصاب بالرأس فى كرداسة

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العثور على جثة شاب مجهول الهوية مصاب بالرأس فى كرداسة العثور على جثة شاب مجهول الهوية مصاب بالرأس فى كرداسة
تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف هوية شاب عثر على جثته بمنطقة كرداسة وبه إصابات بالرأس، تم تحرير محضر بالواقعة وأمرت النيابة بتشريحها وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة كرداسة بلاغا من الأهالى يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص، وبالانتقال إلى محل الواقعة عثر على جثة المجنى عليه يرتدى كل ملابسه، وتبين من مناظرة الجثة وجود 3 إصابات بالرأس.

وأكد مصدر أمنى أنه لم يتم العثور على أى أوراق تثبت هوية المجنى عليه، وحرر محضر بالواقعة وتكثف مباحث الجيزة تحرياتها لكشف هويته، حيث يتم فحص بلاغات التغيب التى تم تحريرها فى الآونة الأخيرة، وباشرت النيابة التحقيق.

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