وفاة مواطن وزوجته بحادث تصادم مركبتين في رأس الخيمة

لقي مواطن يدعى (م، ع، أ)، يبلغ من العمر 63 عاماً مصرعه، أثناء قيادته مركبته، برفقة زوجته من الجنسية الآسيوية، وتدعى ( ف، م) تبلغ من العمر 39 عاماً في إحدى طرق إمارة رأس الخيمة.

وحول تفاصيل الحادث، يقول الملازم أول إبراهيم سيف المزروعي مدير فرع المرور والدوريات بمركز شرطة الدقداقة الشامل، الذي انتقل لموقع الحادث: إلى ورود بلاغ عند الساعة الحادية عشرة صباح أمس، يفيد بتعرض مركبة لحادث مروري، وعلى الفور تم تحريك دوريات الشرطة، وسيارة الإسعاف الوطني لمكان البلاغ، حيث تبين أن المركبة كان يقودها مواطن، برفقة زوجته الآسيوية، وأثناء ذلك تفاجأ سائق مركبة يقودها مواطن بدخول المركبة من دون أن يتأكد سائقها ( المواطن) بخلوه من المركبات القادمة من الجهة الأخرى، وحاول تفاديه إلا أنه اصطدم به، ما أسفر عن إصابة المواطن وزوجته بإصابات بليغة، أدت إلى وفاتهما على الفور، وتم نقل جثتهما إلى المستشفى تمهيداً لتسليمها لذويهما لإتمام مراسم الدفن، حسب الأصول المتبعة.