حمدان بن زايد يستقبل المهنئين برمضان

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، في المنطقة الغربية، جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك من كبار المسؤولين والمواطنين في قصر ليوا بالمنطقة الغربية.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من مديري الدوائر الحكومية والمؤسسات وأعيان المنطقة الغربية الذين صافحوا سموه، مباركين له شهر الرحمة والمغفرة، ومتمنين لسموه موفور الصحة والسعادة ولقيادتنا الرشيدة ودولتنا العزيزة دوام الخير والمنفعة والعزة.

وقد بادلهم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان التهاني بشهر رمضان المبارك، مبتهلين إلى المولى تبارك وتعالى أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الكريم نعمة الأمن والأمان، وأن ينشر بين جنباتها وبين مختلف شرائح المجتمع المحبة والسلام والتسامح وهي تنعم في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالخير والتقدم والازدهار والأمن والأمان.