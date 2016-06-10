الحكام يواصلون تلقي تهاني المسؤولين وجموع المواطنين

واصل أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات استقبال الوزراء وكبار المسؤولين وجموع المهنئين بشهر رمضان المبارك.

الشارقة

فقد تلقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، بقصر البديع العامر، التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك من جموع المواطنين والمقيمين الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بهذه المناسبة المباركة.

وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني والتبريكات من معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وأعضاء المجلس وكبار المسؤولين ووجهاء وأعيان البلاد، ومن معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، ومن وفد الجامعة الأميركية في الشارقة، يتقدمهم مدير الجامعة الدكتور بيورن شيرفيه، ومن المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، متمنين بهذه المناسبة الكريمة أن يديم الله على سموه الصحة والعافية، وأن يعم الأمن والسلام على دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية.

عجمان

واستقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بقصر الزاهر، الليلة قبل الماضية، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، سمو الشيخ عبد الله بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، يرافقه الشيخ محمد بن راشد المعلا، الذي قدم للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، داعياً العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بالصحة والعافية.

كما استقبل صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده قناصل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة الذين قدّموا لسموه أطيب التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله أن ينعم على القيادة الرشيدة للدولة بالصحة والعافية، وعلى سموهما وشعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بدوام التقدم والازدهار.

وتقبل سموهما كذلك التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك من الشيخ عبد الله آل ثاني، مستشار صاحب السمو حاكم الشارقة، ومن معالي حميد محمد عبيد القطامي، رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة في دبي، وعدد من الشيوخ وكبار ووجهاء وأعيان البلاد.

وتلقى صاحب السمو حاكم عجمان التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من جموع المواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين توافدوا على قصر الزاهر.

الفجيرة

واستقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، مساء أمس، جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك. وتقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من الشيوخ وكبار المسؤولين والتجار والمواطنين والمقيمين الذين دعوا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الإسلامية المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية. وحضر الاستقبالات الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

أم القيوين

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بقصر سموه الليلة الماضية، وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، قناصل الدول العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

كما استقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وأصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذين قدموا لسموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية. ورحب صاحب السمو حاكم أم القيوين بالضيوف وتبادل معهم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة داعين العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

كما استقبل سموه الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية والمواطنين ووجهاء القبائل ورجال الأعمال والتجار وأصحاب الشركات والمؤسسات العاملة بالدولة وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية الذين دعوا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية.

رأس الخيمة

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، مساء أمس، أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لإحياء ليالي رمضان المبارك، الذين قدّموا لسموه التهاني بهذه المناسبة الإسلامية المباركة. ورحب سموه، خلال اللقاء الذي حضره الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بأصحاب الفضيلة العلماء، وتبادل سموه معهم التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان، داعين الله عز وجل أن يعيده على الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

فعاليات

واطلع صاحب السمو حاكم رأس الخيمة من رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف على فعاليات برنامج العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة لإحياء أيام وليالي رمضان الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة شؤون الرئاسة، بمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث يشارك نخبة من علماء الدول العربية والإسلامية بمختلف اللغات في تعريف المسلمين بأمور دينهم. وأقام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة مأدبة إفطار تكريماً لأصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك، فقد تقبل سموه التهاني من الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد وكبار المسؤولين والشخصيات وأبناء القبائل الذين توافدوا لتهنئة سموه بحلول الشهر الفضيل،و تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة من وفد جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين برئاسة المحامي علي مصبح ضاحي، عضو مجلس الإدارة، ومن وفد جمعية بن ماجد للفنون الشعبية والتجديف، برئاسة ناصر حسن الكاس آل علي، رئيس مجلس الإدارة.