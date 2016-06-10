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برج الثور حظك اليوم الجمعة 10/6/2016

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برج الثور حظك اليوم الجمعة 10/6/2016 برج الثور حظك اليوم الجمعة 10/6/2016

>لمواليد برج الثور أخيرًا حياتك المهنية فى طريقها للوصول لمرحلة الهدوء بعد عدد كبير من الصراعات التى عشتها الفترة الماضية، وستفاجئ خلال أيام قليلة بتكليفك بالمزيد من المهام.

على الصعيد العاطفي:
> حياة برج الثور العاطفية أصبحت مستقرة هذه الفترة، واليوم فرصة كبيرة لتستعيد رونق علاقتك ورومانسيتها لأقصى درجة، فلا تتردد فى تقديم المزيد من الاهتمام للشريك.

برج الثور على الصعيد الصحي:
>الحالة الصحية لمواليد برج الثور استقرت بنسبة كبيرة مع حلول شهر رمضان فابتعادك عن تناول الوجبات السريعة سيعيد لك الصحة الجيدة .

توقعات علماء الفلك لبرج الثور
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور عدد من الأخبار السعيدة التى قد تغير مجرى حياتك على الصعيد المهنى والعائلى، وحاول أن تتجاهل الطاقة السلبية التى تحيطك.
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مصر 365

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