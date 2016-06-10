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"القابضة لمياه الشرب": المياه تعمل فى قرية الشيخ مصطفى إسماعيل بالإسكندرية 24 ساعة

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"القابضة لمياه الشرب": المياه تعمل فى قرية الشيخ مصطفى إسماعيل بالإسكندرية 24 ساعة "القابضة لمياه الشرب": المياه تعمل فى قرية الشيخ مصطفى إسماعيل بالإسكندرية 24 ساعة
فى رد على ما نشره اليوم السابع بتاريخ 28 مايو الماضى تحت عنوان :"بالصور والفيديو.. قرية الشيخ مصطفى إسماعيل بالإسكندرية بلا خدمات.. عامل الوحدة الصحية يحولها لمسكن عائلى بعد غلقها..والتعليم حلم صعب المنال بسبب كثافة الفصول وانعدام المواصلات.. واستمرار انقطاع المياه".. أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أنها خاطبت شركة مياه الشرب بالإسكندرية والتى أفادت بأن قرية مصطفى إسماعيل هى إحدى قرى مراقبة بنجر السكر التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتوجد بها مياه الشرب على مدار الـ 24 ساعة.

وأكدت الشركة فى رد أرسلته لـ "اليوم السابع"، أن فترة انقطاع مياه الشرب تمت خلال فترة هطول الأمطار بغزارة على محافظتى الإسكندرية والبحيرة فى شهر نوفمبر 2015 والتى أدت إلى زيادة نسبة الأملاح بترعة النوبارية مما اضطررنا إلى توقف محطات المياه لمدة 6 أيام وتم إعادة تشغيل المحطات فور انخفاض نسبة الأملاح ووصولها للنسبة المسموح بها".


>بالصور والفيديو.. قرية الشيخ مصطفى إسماعيل بالإسكندرية بلا خدمات.. عامل الوحدة الصحية يحولها لمسكن عائلى بعد غلقها..والتعليم حلم صعب المنال بسبب كثافة الفصول وانعدام المواصلات.. واستمرار انقطاع المياه
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