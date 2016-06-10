برج العذراء حظك اليوم الجمعة 10/6/2016

برج العذراء على الصعيد المهني:
>لمواليد برج العذراء انشغالك بمن حولك يؤخر خطواتك على الصعيد المهنى، فعليك ان تبذل مجهود كبير فى عملك وتقديم أفكار مميزة لمديرك لتحظى بالإشادات.
على الصعيد العاطفي:
>حياة برج العذراء العاطفية خط أحمر لا تجعل أحد يتدخل بتفاصيلها حتى لا يتسرب لك ولشريكك التوتر والاضطرابات، وعليك أن تتخلى بعض الشيء عن العصبية والديكتاتورية التى تصنع دائمًا المشاكل بينكما.
برج العذراء على الصعيد الصحي:
>الحالة الصحية لمواليد برج العذراء حان الوقت لاتباع نظام غذائى صارم كل تتخلص تمامًا من اضطرابات المعدة التى تعرضت إليها.
توقعات علماء الفلك لبرج العذراء
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء أن عليك أن تضع حدودًا مع من حولك حتى لا تزداد المشاكل بينكما، فأنت تحتاج لفترة من الراحلة لتتحسن حالتك الميزانية.