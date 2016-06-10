برج العذراء حظك اليوم الجمعة 10/6/2016

برج العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العذراء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء

>لمواليد برج العذراء انشغالك بمن حولك يؤخر خطواتك على الصعيد المهنى، فعليك ان تبذل مجهود كبير فى عملك وتقديم أفكار مميزة لمديرك لتحظى بالإشادات.>حياة برج العذراء العاطفية خط أحمر لا تجعل أحد يتدخل بتفاصيلها حتى لا يتسرب لك ولشريكك التوتر والاضطرابات، وعليك أن تتخلى بعض الشيء عن العصبية والديكتاتورية التى تصنع دائمًا المشاكل بينكما.>الحالة الصحية لمواليد برج العذراء حان الوقت لاتباع نظام غذائى صارم كل تتخلص تمامًا من اضطرابات المعدة التى تعرضت إليها.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء أن عليك أن تضع حدودًا مع من حولك حتى لا تزداد المشاكل بينكما، فأنت تحتاج لفترة من الراحلة لتتحسن حالتك الميزانية.