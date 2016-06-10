أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أغنية " يا ليلة عودي تاني " للكينج محمد منير كان نفسي أغنيها -
تع اشرب شاي - غادة عادل لـ حميد الشاعري ... هتعمل فيلم سينما تاني " نفسي ومنى عيني " -
فيديو| نجم الفريق السابق: لاعبو الزمالك لا يحترمون تاريخ النادي -
الزمالك يواصل السقوط أمام إنبي بثنائية -
شاهد.. انفعال مرتضى منصور بعد هدف إنبي الثاني في الزمالك -
تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يرد بأغنية على الخلافات المتكررة في الوسط الغنائي -
ستاد مصر: لقاء مع طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى وحديث عن طريقة لعبه أمام الزمالك -
تع اشرب شاي - غادة عادل تتحدث اللهجة الليبية مع حميد الشاعري ويغني " شنطة سفر " لـ ناصر المزداوي -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يوجه كلمة للشعب الليبي " وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة من الجميع " -
تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يحكي كيف دخل إلى مجال الغناء والتلحين "من طيار للمزيكا " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج العذراء حظك اليوم الجمعة 10/6/2016

Google+ Print
برج العذراء حظك اليوم الجمعة 10/6/2016 برج العذراء حظك اليوم الجمعة 10/6/2016

على الصعيد المهني:


>لمواليد برج العذراء انشغالك بمن حولك يؤخر خطواتك على الصعيد المهنى، فعليك ان تبذل مجهود كبير فى عملك وتقديم أفكار مميزة لمديرك لتحظى بالإشادات.

على الصعيد العاطفي:


>حياة برج العذراء العاطفية خط أحمر لا تجعل أحد يتدخل بتفاصيلها حتى لا يتسرب لك ولشريكك التوتر والاضطرابات، وعليك أن تتخلى بعض الشيء عن العصبية والديكتاتورية التى تصنع دائمًا المشاكل بينكما.

برج العذراء على الصعيد الصحي:


>الحالة الصحية لمواليد برج العذراء حان الوقت لاتباع نظام غذائى صارم كل تتخلص تمامًا من اضطرابات المعدة التى تعرضت إليها.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء أن عليك أن تضع حدودًا مع من حولك حتى لا تزداد المشاكل بينكما، فأنت تحتاج لفترة من الراحلة لتتحسن حالتك الميزانية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى