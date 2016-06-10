برج العقرب حظك اليوم الجمعة 10/6/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:
>لمواليد برج العقرب روتين العمل قدر يؤثر على حالتك النفسية سلبًا، فكن أكثر حسمًا وتركيزًا فى مجال عملك، وانتظر مكافأة مالية فى الطريق إليك.
على الصعيد العاطفي:
>حياة برج العقرب العاطفية تعود من جديد للتمتع بالهدوء وتعمها الرومانسية، فشريكك يسعى دائمًا للحفاظ على العلاقة فى أحسن حال وإرضاؤك بشتى الوسائل.
برج العقرب على الصعيد الصحي:
>الحالة الصحية لمواليد برج العقرب غير مستقرة لحد كبير، فعليك أن تتناول مأكولات صحية كالخضراوات والفواكة الطازجة وابتعد عن تناول الحلويات بكميات كبيرة لكى لا يتسبب ذلك فى زيادة وزنك.
توقعات علماء الفلك لبرج العقرب
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن الفترة المقبلة ستكون مذهلة حيث تتمتع بهدوء فى حياتى الشخصية تبحث عنه منذ فترة طويلة.