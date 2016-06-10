برج العقرب حظك اليوم الجمعة 10/6/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العقرب على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

>لمواليد برج العقرب روتين العمل قدر يؤثر على حالتك النفسية سلبًا، فكن أكثر حسمًا وتركيزًا فى مجال عملك، وانتظر مكافأة مالية فى الطريق إليك.>حياة برج العقرب العاطفية تعود من جديد للتمتع بالهدوء وتعمها الرومانسية، فشريكك يسعى دائمًا للحفاظ على العلاقة فى أحسن حال وإرضاؤك بشتى الوسائل.>الحالة الصحية لمواليد برج العقرب غير مستقرة لحد كبير، فعليك أن تتناول مأكولات صحية كالخضراوات والفواكة الطازجة وابتعد عن تناول الحلويات بكميات كبيرة لكى لا يتسبب ذلك فى زيادة وزنك.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن الفترة المقبلة ستكون مذهلة حيث تتمتع بهدوء فى حياتى الشخصية تبحث عنه منذ فترة طويلة.