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حظك اليوم السرطان ليوم الجمعة 10/6/2016

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حظك اليوم السرطان ليوم الجمعة 10/6/2016 حظك اليوم السرطان ليوم الجمعة 10/6/2016

لبرج السرطان:


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حظك لبرج السرطان على الصعيد المهني:


>يتسم هذا البرج بالهدوء والسكينة لكن بعض الأحداث ستجعلهم فى قمة العصبية والتوتر، وهذا التغيير الجوهرى فى شخصيتهم ربما يغير من شكل تعاملاتهم مع الناس، لذلك لا داعى للانصياع وراء هذه المشاعر حتى لا يقعوا فى مشاكل كبيرة هم فى غنى عنها.

حظك لبرج السرطان على الصعيد العاطفي:


>الحب سيكون من أفضل الأشياء فى حياتهم لكن ربما بعض التوترات والقلق الذى سيتعرضون له على مستوى الحياة العملية، يفقدهم التمتع بهذه الحالة الخاصة، لذلك حاولوا أن تكونوا أكثر هدوءا حتى لا تخسروا أشخاص لا تعوض.

حظك لبرج السرطان على الصعيد الصحي:


>يجب أن تتبعوا تعليمات الطبيب بكل تفاصيلها لأن هذا التوتر ربما يجعلك عرضة لبعض الأمراض العصبية مثل القولون.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:


>التوتر للأسف سيكون من أكثر الأشياء التى قد تضيع عليهم فرص حقيقية سواء فى مستوى العمل أو فى أى مجال آخر، لذلك يجب أن يلتزموا الهدوء ليتخطوا هذه المرحلة.
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مصر 365

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