حظك اليوم برج الحوت ليوم الجمعة 10/6/2016

الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت:

>تجيد الأعمال الأدبية والكتابية لذلك ستجد نفسك بارعًا فى المجالات الأدبية مثل الشعر والروايات، حاول أن تستغل موهبتك فى العمل حتى تكون أكثر قدرة على الإبداع، تحتاج إلى دعم معنوى دائمًا حتى تحافظ على طاقتك الإيجابية التى تساعدك على إنجاز مهامك فى العمل.>أنت شخصية حنونة تفضل التعامل بعواطفها لكن تقديرها العقلى لا يمكن أن يستهان به، تجيد التعامل مع الأشخاص الذين يحرصون على الظهور بشكل غامض، خاصة إنك تمتلك من القدرة على الغموض والكتمان ما يكفيك لتخترق ثغرات الأشخاص.>أوقات الصيام لا تحتاج إلى وجبات دسمة بقدر ما تحتاج إلى وجبات خفيفة وبها الكثير من الفوائد التى يحتاجها الجسم فى فترة الصيام، احرص على تناول اللبن الرايب حتى تتخلص من اضطرابات المعدة وسوء الهضم، ولا تنسى الخضروات مثل البقدونس.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن يعيش حالة من الاستقرار النفسى بعدما تتأكد من قدرتك على التعامل مع كثير من الأشخاص الذين يتصفون الغموض، انتظر حتى يستوعبك المحيطين بك وهواياتك الأدبية ستكون طريقك لتحقيق احلامك المهنية.