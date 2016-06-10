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برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 10/6/2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 10/6/2016 برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 10/6/2016

على الصعيد المهني:


>انتظر حتى تستقر على قراراتك بشأن انتقالك من عملك الحالى إلى عمل آخر، القرارات الانفعالية ستظل سبب مشاكلك فى الحياة، تحاج إلى تحكم فى اعصابك حتى لا تجد نفسك تحارب فى كل الجبهات، لا تتوقع الأسوأ دائمًا، ولا تظل رهينة للتشاؤم الذى يسيطر عليك فى كثير من الأحيان.

الجوزاء على الصعيد العاطفي:


>فشلك فى العثور على الحب حتى الآن بسبب الشروط الصعبة التى تريد أن تتوافر فى شريك حياتك وهذا أمر تستحقه تمامًا لا يعيبك أبدًا قد تتنازل عن بعض قراراتك التى تتشبث بها دائمًا ولكن حاول ان تكون أكثر مرونة وواقعية وانظر على المميزات التى يمكن أن تتوافر فى شخص ما وليست ضمن قائمة أحلامك

الجوزاء على الصعيد الصحى:


>بعض الأمراض المزمنة تزعجك من جديد خلال الأيام القليلة الماضية ولكن اليوم سوف تكتشف طريقة مرضية للتعامل مع هذه المشاكل، وهى العلاج بالإيحاء فالحالة النفسية التى تعتاد على المرض لن تساعدك على التخلص من المرض مهما اتخذت له أنواع من العلاج.

التى توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يصدر قررات خاطئة كثيرة بشأن أوضاعه المهنية تحتاج منه أن يفكر فيها جيداً ويحاول التراجع عنها، حتى لا يتكبد خسائر كثيرة نتيجة انفعالاته الدائمة وتقلباته المزاجية.
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مصر 365

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