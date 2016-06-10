برج الجدى حظك اليوم الجمعة 10/6/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:

>الحاجة المادية ربما تجبرك على دخول فى مجالات عملية لا ترضى عنها، حاول أن تتأقلم مع الأوضاع التى تزعجك حتى تكون أكثر قدرة على مواجهة الظروف الصعبة بعد ذلك، تحتاج إلى كثير من الوقت حتى تكتشف خبايا المحيطين بك فى العمل الجديد. على الصعيد العاطفي:

>حالتك المزاجية سيئة للغاية تعيش فى أجواء كئيبة بعد أن فقدت علاقتك بالكثير من أصدقائك القدامى، تجد نفسك تفكر فى كثير من الأفكار السلبية وتلجأ كثيراً إلى النومـ وتميل إلى العزلة بشكل عام، ربما تستمر معك هذه الحالة طويلاً، لكن حاول أن تخرج من هذه الحالة سريعاً وتعايش مع أوجاعك دون أن تتركها تسيطر على حياتك. برج الجدى على الصعيد الصحي

>التدخين والأمراض المزمنة اهم ما يزعجوك فى الفترة الحالية، الجيوب الأنفية وحساسية فصل الصيف يؤثرون عليك بشكل سلبىن وتدخل فى وعكة صحية تستغرق معك وقتاً طويلاً، فحاول أن تتحمل. توقعات علماء الفلك لبرج الجدي:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يسيطر على كثير من الانفعالات السلبية التى يشعر بها بعد اضطراره إلى التواجد فى مكان عمل جديد، ويواجه كثير من المواقف المحرجة مع الزملاء الجدد ويحتاج إلى التخلص من كثير من المشكلات النفسية التى يتأقلم على الأوضاع الجديدة.

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شبكةعيونالإخبارية

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