حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 10 يونيو 2016

برج الميزان حظك اليوم الجمعة 10/6/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الميزان على الصعيد الصحي:

برج الجدى حظك اليوم الجمعة 10/6/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الجدى على الصعيد الصحي

توقعات علماء الفلك لبرج الجدي:

برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 10/6/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

الجوزاء على الصعيد العاطفي:

الجوزاء على الصعيد الصحى:

التى توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

حظك اليوم برج الحوت ليوم الجمعة 10/6/2016

الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت:

حظك اليوم السرطان ليوم الجمعة 10/6/2016

حظك اليوم لبرج السرطان:

حظك لبرج السرطان على الصعيد المهني:

حظك لبرج السرطان على الصعيد العاطفي:

حظك لبرج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

حظك اليوم الأسد ليوم الجمعة 10/6/2016

حظك اليوم لبرج الأسد:

حظك لبرج الأسد على الصعيد المهني:

حظك لبرج الأسد على الصعيد العاطفي:

حظك لبرج الأسد على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

برج الثور حظك اليوم الجمعة 10/6/2016

برج الثور على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

برج الثور على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور

برج الحمل حظك اليوم الجمعة 10/6/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الحمل على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:



>حظك اليوم برج الدلو الجمعة 10/6/2016

الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الدلو على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

برج العذراء حظك اليوم الجمعة 10/6/2016

برج العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العذراء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء

برج العقرب حظك اليوم الجمعة 10/6/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العقرب على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

برج القوس حظك اليوم الجمعة 10/6/2016

>تعانى من شعور بالملل والركود فى حياتك المهنية وربما يكون هذا مؤشرًا على أنك بحاجة لعمل تغييرات جذرية فى حياتك المهنية، ومن المحتمل أن تصادفك فرصًا جديدة ومثيرة اليوم تحتاج منك أن تأخذ خطوة إيجابية.>من المحتمل أن تفعل الكثير للبحث عن حب حياتك وقد تغير بعض من معايير حكمك على العلاقات وتقييمك للأشخاص، وتحاول أن تعتمد نهجًا أكثر عقلانية ونضجًا فى الحب وهذا مؤشر جيد على أنك مؤهل للبدء فى علاقة.>تحتاج لإجراء فحص كامل لدى أخصائى عصبى ربما يفسر لك ما تعانيه من مشكلات صحية فى الفترة الأخيرة وربما يفسر أيضًا القلق الشديد الذى تعمل به.>توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:>تحتاج اليوم للتركيز أكثر على الأوساط الاجتماعية والاستفادة من شخصيتك الساحرة التى تساعدك كثيرًا فى التأثير على الآخرين ولكن وسط هذا الجدول المزدحم لا تنس الاهتمام بصحتك.>الحاجة المادية ربما تجبرك على دخول فى مجالات عملية لا ترضى عنها، حاول أن تتأقلم مع الأوضاع التى تزعجك حتى تكون أكثر قدرة على مواجهة الظروف الصعبة بعد ذلك، تحتاج إلى كثير من الوقت حتى تكتشف خبايا المحيطين بك فى العمل الجديد.>حالتك المزاجية سيئة للغاية تعيش فى أجواء كئيبة بعد أن فقدت علاقتك بالكثير من أصدقائك القدامى، تجد نفسك تفكر فى كثير من الأفكار السلبية وتلجأ كثيراً إلى النومـ وتميل إلى العزلة بشكل عام، ربما تستمر معك هذه الحالة طويلاً، لكن حاول أن تخرج من هذه الحالة سريعاً وتعايش مع أوجاعك دون أن تتركها تسيطر على حياتك.>التدخين والأمراض المزمنة اهم ما يزعجوك فى الفترة الحالية، الجيوب الأنفية وحساسية فصل الصيف يؤثرون عليك بشكل سلبىن وتدخل فى وعكة صحية تستغرق معك وقتاً طويلاً، فحاول أن تتحمل.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يسيطر على كثير من الانفعالات السلبية التى يشعر بها بعد اضطراره إلى التواجد فى مكان عمل جديد، ويواجه كثير من المواقف المحرجة مع الزملاء الجدد ويحتاج إلى التخلص من كثير من المشكلات النفسية التى يتأقلم على الأوضاع الجديدة.>انتظر حتى تستقر على قراراتك بشأن انتقالك من عملك الحالى إلى عمل آخر، القرارات الانفعالية ستظل سبب مشاكلك فى الحياة، تحاج إلى تحكم فى اعصابك حتى لا تجد نفسك تحارب فى كل الجبهات، لا تتوقع الأسوأ دائمًا، ولا تظل رهينة للتشاؤم الذى يسيطر عليك فى كثير من الأحيان.>فشلك فى العثور على الحب حتى الآن بسبب الشروط الصعبة التى تريد أن تتوافر فى شريك حياتك وهذا أمر تستحقه تمامًا لا يعيبك أبدًا قد تتنازل عن بعض قراراتك التى تتشبث بها دائمًا ولكن حاول ان تكون أكثر مرونة وواقعية وانظر على المميزات التى يمكن أن تتوافر فى شخص ما وليست ضمن قائمة أحلامك>بعض الأمراض المزمنة تزعجك من جديد خلال الأيام القليلة الماضية ولكن اليوم سوف تكتشف طريقة مرضية للتعامل مع هذه المشاكل، وهى العلاج بالإيحاء فالحالة النفسية التى تعتاد على المرض لن تساعدك على التخلص من المرض مهما اتخذت له أنواع من العلاج.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يصدر قررات خاطئة كثيرة بشأن أوضاعه المهنية تحتاج منه أن يفكر فيها جيداً ويحاول التراجع عنها، حتى لا يتكبد خسائر كثيرة نتيجة انفعالاته الدائمة وتقلباته المزاجية.>تجيد الأعمال الأدبية والكتابية لذلك ستجد نفسك بارعًا فى المجالات الأدبية مثل الشعر والروايات، حاول أن تستغل موهبتك فى العمل حتى تكون أكثر قدرة على الإبداع، تحتاج إلى دعم معنوى دائمًا حتى تحافظ على طاقتك الإيجابية التى تساعدك على إنجاز مهامك فى العمل.>أنت شخصية حنونة تفضل التعامل بعواطفها لكن تقديرها العقلى لا يمكن أن يستهان به، تجيد التعامل مع الأشخاص الذين يحرصون على الظهور بشكل غامض، خاصة إنك تمتلك من القدرة على الغموض والكتمان ما يكفيك لتخترق ثغرات الأشخاص.>أوقات الصيام لا تحتاج إلى وجبات دسمة بقدر ما تحتاج إلى وجبات خفيفة وبها الكثير من الفوائد التى يحتاجها الجسم فى فترة الصيام، احرص على تناول اللبن الرايب حتى تتخلص من اضطرابات المعدة وسوء الهضم، ولا تنسى الخضروات مثل البقدونس.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن يعيش حالة من الاستقرار النفسى بعدما تتأكد من قدرتك على التعامل مع كثير من الأشخاص الذين يتصفون الغموض، انتظر حتى يستوعبك المحيطين بك وهواياتك الأدبية ستكون طريقك لتحقيق احلامك المهنية.>يتسم هذا البرج بالهدوء والسكينة لكن بعض الأحداث ستجعلهم فى قمة العصبية والتوتر، وهذا التغيير الجوهرى فى شخصيتهم ربما يغير من شكل تعاملاتهم مع الناس، لذلك لا داعى للانصياع وراء هذه المشاعر حتى لا يقعوا فى مشاكل كبيرة هم فى غنى عنها.>الحب سيكون من أفضل الأشياء فى حياتهم لكن ربما بعض التوترات والقلق الذى سيتعرضون له على مستوى الحياة العملية، يفقدهم التمتع بهذه الحالة الخاصة، لذلك حاولوا أن تكونوا أكثر هدوءا حتى لا تخسروا أشخاص لا تعوض.>يجب أن تتبعوا تعليمات الطبيب بكل تفاصيلها لأن هذا التوتر ربما يجعلك عرضة لبعض الأمراض العصبية مثل القولون.>التوتر للأسف سيكون من أكثر الأشياء التى قد تضيع عليهم فرص حقيقية سواء فى مستوى العمل أو فى أى مجال آخر، لذلك يجب أن يلتزموا الهدوء ليتخطوا هذه المرحلة.>بعض المشاكل ستواجه أبناء هذا البرج على المستوى العملى، فالأزمات النفسية والصدمة فى أقرب الزملاء لك سيجعلونك تتراجع عن ثقتك بنفسك وثقتك بهم، لكن لا داعى للاستسلام لهذا الإحساس، فهو مجرد شعور زائل.>استمرار قصة النجاح فى الحب، فعلى الرغم من أنهم عانوا كثيرا من كذب فى المشاعر طوال الفترة السابقة، إلا أنهم سيعودون ليمارسوا حياتهم الرومانسية والعاطفية بكل صدق وشفافية .>الحياة الصحية ستكون على ما يرام، فانطلق دون أن تحسب لها حساب، وتأكد من أن الحظ سيرافقك كل أوقاتك.>بعض زملاء العمل ستصدم بهم وبأعمالهم وبتصرفاتهم غير المتوقعة معك، لكن لا داعى للقلق فقتك بالعالم ستعود مرة أخرى، وحافظ على الحب الذى خسرته طوال الفترات السابقة.لمواليد برج الثور أخيرًا حياتك المهنية فى طريقها للوصول لمرحلة الهدوء بعد عدد كبير من الصراعات التى عشتها الفترة الماضية، وستفاجئ خلال أيام قليلة بتكليفك بالمزيد من المهام.> حياة برج الثور العاطفية أصبحت مستقرة هذه الفترة، واليوم فرصة كبيرة لتستعيد رونق علاقتك ورومانسيتها لأقصى درجة، فلا تتردد فى تقديم المزيد من الاهتمام للشريك.>الحالة الصحية لمواليد برج الثور استقرت بنسبة كبيرة مع حلول شهر رمضان فابتعادك عن تناول الوجبات السريعة سيعيد لك الصحة الجيدة .>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور عدد من الأخبار السعيدة التى قد تغير مجرى حياتك على الصعيد المهنى والعائلى، وحاول أن تتجاهل الطاقة السلبية التى تحيطك.>ستقدر على التوصل لحل ناجح للمشاكل المالية الخاصة بك وسوف تتخذ الخطوات الضرورية الأولى نحو تنفيذ هذا الحل، كنت تواجه العديد من المشاكل المالية فى الفترة الأخيرة ولكنك تكون قادر الآن على السيطرة على أموالك، والمسار الذى اخترته من المحتمل ان يكون صعبا، ولكن ستقوم باتخاذ القرار الصحيح، وسوف تكون قادرة على العمل للخروج من الضائقة مالية الخاص بك قريبا جدا .>حان الوقت المناسب لحل أزمة إزالة سوء الفهم القديمة، وستتمكن من الحصول على وثيقة لشخص كنت قد انفصلت عنه قبل، وهناك احتمال حقيقى أن سوف يجتمع اللهب القديم والعاطفة بينك ويمكن تحقيق التوازن بين الماضى والعلاقات الحالية.>ستواجه مشكلة فى النظر وسيضعف يوماً بعد بوم، وهناك محاولة لتناول مشروب من "الشاى يخمر مع عشب يعرف"البصر"، لمواجهة مشكلة النظر، ويمكن أن تستهلك الأطعمة مثل الجزر والشمام والمشمش عالية فى الصباغ بيتا كاروتين الذى يقوم الكبد بتحويل هذا الصباغ إلى فيتامين (أ)، وهو أمر مفيد جدا للرؤية الليلية.>سوف تتطوع للحفاظ على بيئات متناغمة على حد سواء فى المنزل أو فى مكان، وسوف تكون تجربة مثيرة وسوف تدعم الدافع الخاص للعمل من أجل السلام، ولم تكشف عن أى معلومات خاصة لأحد وتكون على استعداد لهضم الحقيقة المرة فى حال كان لديك لمعرفة ذلك>التوصل إلى حلول سريعة وفعالة فى عدد من المشكلات الجذرية التى سيطرت على الأوضاع فى العمل، تحتاج إلى تدخل حازم منك، أنت من الشخصيات التى تصلح لتولى المناصب القيادية، تواجه بعض المواقف التى تستخدم فيها حكمتك فى تعديل الأمور لكن التوقف عن التدخل فى جميع الأمور يزيد من تفاقم المشكلات، فحاول أن تحافظ على هدوء الأوضاع بقدر الإمكان.>امتلاك اعصابك فى كثير من المواقف ووضع انفعالاتك تحت السيطرة تؤكد لك أن الأمور يمكن أن تحل بعيدًا عن التوتر والانفعال أنت من الشخصيات التى تنفعل كثيراً لكنها تهدأ سريعاً وتعود إلى رشدها، حاول أن تتغاضى عن بعض الأسباب التى تعتبر من عناصر الإزعاج بالنسبة لك، حتى تحافظ على سكينتك الداخلية وهدوئك.>وعكات صحية متوالية بسبب تجاهل كثير من الأعراض المرضية التى بدأت أن تظهر عليك منذ فترة طويلة، تحتاج إلى التعامل باهتمام اكثر من ذلك مع حالتك الصحية، حتى لا تجد نفسك غير قادر على التعامل مع هذه الأعراض، وعليك بزيارة الطبيب.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يرى الجزء الخاص بالحكمة والهدوء فى شخصيته ويستخدمه فى مواجهة بعض المشكلات فى العمل، لا تغضب من التواجد مع بعض الأشخاص الذين يتملقونك للوصول أى مكانة كبيرة عندك، وحاول أن توضح لهم حقيقة الأمور.>لمواليد برج العذراء انشغالك بمن حولك يؤخر خطواتك على الصعيد المهنى، فعليك ان تبذل مجهود كبير فى عملك وتقديم أفكار مميزة لمديرك لتحظى بالإشادات.>حياة برج العذراء العاطفية خط أحمر لا تجعل أحد يتدخل بتفاصيلها حتى لا يتسرب لك ولشريكك التوتر والاضطرابات، وعليك أن تتخلى بعض الشيء عن العصبية والديكتاتورية التى تصنع دائمًا المشاكل بينكما.>الحالة الصحية لمواليد برج العذراء حان الوقت لاتباع نظام غذائى صارم كل تتخلص تمامًا من اضطرابات المعدة التى تعرضت إليها.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء أن عليك أن تضع حدودًا مع من حولك حتى لا تزداد المشاكل بينكما، فأنت تحتاج لفترة من الراحلة لتتحسن حالتك الميزانية.>لمواليد برج العقرب روتين العمل قدر يؤثر على حالتك النفسية سلبًا، فكن أكثر حسمًا وتركيزًا فى مجال عملك، وانتظر مكافأة مالية فى الطريق إليك.>حياة برج العقرب العاطفية تعود من جديد للتمتع بالهدوء وتعمها الرومانسية، فشريكك يسعى دائمًا للحفاظ على العلاقة فى أحسن حال وإرضاؤك بشتى الوسائل.>الحالة الصحية لمواليد برج العقرب غير مستقرة لحد كبير، فعليك أن تتناول مأكولات صحية كالخضراوات والفواكة الطازجة وابتعد عن تناول الحلويات بكميات كبيرة لكى لا يتسبب ذلك فى زيادة وزنك.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن الفترة المقبلة ستكون مذهلة حيث تتمتع بهدوء فى حياتى الشخصية تبحث عنه منذ فترة طويلة.

برج القوس على الصعيد المهني: تعانى من بعض المشكلات مع زملائك فى العمل تجعلك تشعر بعدم الرغبة فى العمل، بعض الأمور تعكر من صفو حياتك، حاول الاجتهاد فى العمل خلال الفترة الماضية لأن الاجتهاد سيؤتى بثماره، ابتعد عن المشكلات التى قد تثار على بعض الزملاء.

القوس على الصعيد العاطفى: قد تحدث بعض المشاجرات بينك وبين شريكك اليوم، هذه المشاكل قد تسبب لك الأرق، هناك مؤشرات على إمكانية دخولك فى مرحلة اكتئاب الفترة المقبلة، لذا حاول أن تقترب من شريكك وتحل بعض المشاكل العالقة، لا تجعل الخلافات العاطفية تسيطر على عملك.

القوس على الصعيد الصحى: الآلام تحيط بك نتيجة الجهد الذى بذلته طيلة الفترة الماضية لذا الشعور بالإرهاق بدأ يظهر عليك، أنت تحاول السير على نظام غذائى وتفشل، لكنك الآن ستنجح فى السير عليه وذلك لوجود بعض الأهداف الذى تريد أن تحققها من هذا النظام الغذائى العلاجات المنزلية تكون مفيدة لك فى هذه الفترة.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس: لا تستسلم لما يقال عليك من حولك، فأنت يجب أن تبقى بعيدًا عن المهاترات حتى لا تستهلك طاقتك فى أمور غير مفيدة، بعض التغييرات ستطرأ على جوانب حياتك بأكملها؛ لذا يجب أن تكون مستعدًا لها بشكل كبير حتى لا تتفاجأ وأنت تكره دائمًا المفاجآت.

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