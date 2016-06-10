صور - طبيب الأهلي: شكوك لإصابة السعيد بكسر في مفصل الكتف

كشف خالد محمود طبيب النادي الأهلي شكوك إصابة عبد الله السعيد بكسر في مفصل الكتف بعدما غادر مواجهة الداخلية مصابا.

الأهلي يواجه الداخلية في الجولة الـ31 من الدوري المصري.

وشهدت الدقيقة 45 خروج عبد الله السعيد مصابا بعدما سقط داخل منطقة جزاء الداخلية دون أي قرار من حكم المباراة. (طالع التفاصيل)

وقال خالد محمود طبيب الأهلي للصحفيين: "إصابة السعيد اشتباه بكسر في مفصل الكتف".

وأضاف "تم نقل اللاعب إلى مستشفى المبرة بالإسكندرية ومن المنتظر أن يخضع لإشاعة عقب وصوله".

ومن المنتظر أن يخضع عبد الله السعيد لإشاعة عقب وصوله مباشرة إلى المستشفى للتأكد من مدى خطورة الإصابة.

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