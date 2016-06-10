أرقام في الجول - 4 علامات لماليك إيفونا بسبب الداخلية

بعدما نجح في هز شباك الداخلية مرتين كتب ماليك إيفونا مهاجم النادي الأهلي 3 أرقام له هذا الموسم.

الأهلي يواجه الداخلية في الجولة الـ31 من الدوري المصري.

ثنائية الأهلي جاءت عن طريق ماليك إيفونا في الدقيقتين 64 و69.

وكتب إيفونا 4 أرقام له بعد ثنائيته في مرمى الداخلية. ويستعرضها FilGoal.com.

(1) فريق الداخلية هو الضحية الرابعة لثنائيات إيفونا في الدوري هذا الموسم. سجل ثنائية في حرس الحدود ثم اتحاد الشرطة ثم المقاولون العرب.

قبل أن يعود ويسجل ثنائية جديدة في شباك الداخلية.

(2) لأول مرة هذا الموسم في الدوري ينجح إيفونا في التسجيل في مباراتين على التوالي.

(3) لأول مرة هذا الموسم ينجح إيفونا في التسجيل من خارج منطقة الجزاء. سجل قبل هدفه الثانية في الداخلية 11 هدفا لم يأتي أيا منهم من خارج منطقة الجزاء. أقربهم كان هدفه في شباك الزمالك ولكنه دخل بالفعل داخل منطقة الـ18.

(4) تساوى ماليك إيفونا في عدد أهدافه مع مؤمن زكريا في صدارة هدافي الفريق بالدوري. 12 هدفا. بعدما تخطى عبد الله السعيد صاحب الـ11 هدفا.