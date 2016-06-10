الأهلي ' يرقص ' على +8

رقص ماليك إيفونا مهاجم النادي الأهلي مرتين في انتصار فريقه أمام الداخلية بثنائية مقابل لاشيء ليُعيد فارق الـ8 نقاط مع الزمالك مع تبقي 4 مباريات على نهاية المسابقة.

ثنائية الأهلي جاءت عن طريق ماليك إيفونا في الدقيقتين 64 و69.

ورفع الأهلي رصيده إلى 71 نقطة بينما تجمد الداخلية عند النقطة 44.

وعاد فارق الثمان نقاط بين الأهلي والزمالك مع تبقي 4 مباريات لكل فريق.

بداية للداخلية

مارتن يول اعتمد على ماليك إيفونا منذ البداية مع وليد سليمان كأساسي.

بينما جاءت مقاعد بدلاء الأهلي قوية للغاية بتواجد رمضان صبحي وصالح جمعة وجون أنطوي وعماد متعب.

وعلى عكس المتوقع دخل فريق الداخلية بقيادة فاروق جعفر المباراة بشكل أفضل وضغط على الأهلي ليشكل أكثر من فرصة محققة.

أبرز تلك الفرص جاءت في الدقيقة الخامسة عن طريق عمرو مرعي بعدما استغل خطأ من رامي ربيعة ثم وبسرعة وقوة جسدية تخطى سعد سمير وسدد على مرمى شريف إكرامي.

ومرت تسديدة عمرو مرعي بجوار قائم إكرامي لتكتب الفرصة الأخطر للداخلية.

بعدها دخل الأهلي في أجواء المباراة وبدأت خطورة الفريق عن طريق مؤمن زكريا وعبد الله السعيد وماليك إيفونا.

لمسات عاشور وإهدار إيفونا ومؤمن وإصابة السعيد

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول ظهرت لمسات حسام عاشور الهجومية المؤثرة لصالح الأهلي.

بينما أهدر ماليك إيفونا فرصة هدف أول محقق بعدما فشل في التسديد من داخل منطقة جزاء الداخلية.

ثم تسديدة رائعة من مؤمن زكريا ولكن فوق عارضة الداخلية بقليل.

وفي أخر لحظات الشوط الأول سقط عبد الله السعيد بعد لمسة رائعة من حسام عاشور توغل بها داخل منطقة جزاء الداخلية، دون أي قرار من حكم المباراة.

وخرج عبد الله السعيد متأثرا بالإصابة ليشارك رمضان صبحي بدلا منه. (تعرف على تفاصيل إصابة السعيد)

شوط إيفونا

في الشوط الثاني دخل الأهلي المباراة بقوة لأجل تحقيق الانتصار الرابع على التوالي.

ومن لعبة رائعة بين حسام غالي ومؤمن زكريا ختمها إيفونا بلمسة رائعة داخل شباك أحمد فوزي.

هدف أول للأهلي.

بعدها مباشرة عاد إيفونا من جديد ليرقص بعدما هز شباك الداخلية للمرة الثانية بهدف ثان مميز.

تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء كتبت الهدف الثاني للأهلي وهدفه الـ12 هذا الموسم.

وكتب ماليك إيفونا 4 أرقام مميزة بثنائيته في شباك الداخلية. (طالع التفاصيل)

وكاد الأهلي أن يعزز النتيجة في أكثر من مناسبة إلا أن هدف مؤمن زكريا تم إلغائه بداعي التسلل.

إلى جانب العديد من الفرص من جانب رمضان صبحي وصالح جمعة الذي شارك بدلا من وليد سليمان.

بينما كاد عماد متعب البديل الثالث الذي شارك بدلا من ماليك إيفونا أن يسجل الهدف الثالث للأهلي.

قبل أن يطلق الحكم صافرته معلنا عن انتصار الأهلي واقترابه من حسم درع الدوري فيحتاج إلى انتصارين من 4 مباريات دون النظر إلى نتائج منافسه المباشر الزمالك.

شاهد الصور

شاهد صور إصابة عبد الله السعيد