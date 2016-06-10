أخبار سوريا.. روسيا وإيران تجددان دعمهما لنظام الأسد

عقد وزراء دفاع كل من إيران وروسيا وسوريا، اليوم الخميس، محادثات فى طهران لبحث تكثيف المواجهات ضد الجماعات المتشددة فى سوريا.

وتأتى المحادثات فى وقت تكثف دمشق حملتها العسكرية ضد كل من تنظيم داعش، وفصائل مقاتلة فى مدينة حلب تتهمها بالتواطؤ مع "جبهة النصرة" ذراع تنظيم القاعدة فى سوريا.

وقال وزير الدفاع الإيرانى الجنرال حسين دهقان انه عازم مع نظيريه الروسى والسورى على خوض معركة "حاسمة" ضد "الجماعات الإرهابية".

وأشار إلى أن هذا الهدف يمكن تحقيقه من خلال "عرقلة أو منع" هذه المجموعات من تلقى الدعم السياسى أو الاسلحة التى تسمح لها "بشن عمليات على نطاق أوسع".

وأضاف فى ختام المحادثات أن مكافحة "الإرهاب" يجب أن تتم على أساس "برنامج مشترك وأولويات محددة"، قائلا أن نتائج المحادثات يجب أن تظهر "فى الأيام المقبلة".

ونقل الموقع الالكترونى للتلفزيون الرسمى عن دهقان قوله "اتخذنا قرارات لما يجب القيام به على الصعيدين الإقليمى والعملانى بطريقة منسقة".