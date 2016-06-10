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مستشار وزير الدفاع السعودى: يجب تجنب أى جدل يعرقل إخراج اليمن من محنته

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مستشار وزير الدفاع السعودى: يجب تجنب أى جدل يعرقل إخراج اليمن من محنته مستشار وزير الدفاع السعودى: يجب تجنب أى جدل يعرقل إخراج اليمن من محنته
قال أحمد العسيرى المستشار فى مكتب وزير الدفاع السعودى، إنه إذا رأت الولايات المتحدة أنها ارتكبت خطأ معين فى تقاريرها وتراجعت عنه، فهذا يزيد من مكانة المنظمة، ولا يجب أن ندخل فى هذا النوع من الجدل لأنه لا يحقق الهدف الأساسى وهو إغاثة الشعب اليمنى وحماية مواطنيه وأطفاله.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "العربية الحدث"، أن أى منصف يتابع الجانب الإنسانى والإغاثى الذى يقوم به التحالف، وكذلك الجانب العسكرى، لا يمكن أن يكون محايدا بل يكون داعما للتحالف، مؤكداً أنه لا استهداف لمناطق التجمع السكنية أو البنى التحتية.

وأوضح أنه يتم إلغاء بعض العمليات الجوية إذا كان هناك شك بأنه يتسبب فى أضرار جانبية، لافتاً إلى أن الإحصائيات التى ذكرت فى تقارير الأمم المتحدة ليست دقيقة، وهذا ما دعا الأمين العام أن يتراجع ويحذف اسم التحالف العربى.

ووجه العسيرى، تساؤل إلى الأمم المتحدة: "ماذا عملتم لأطفال اليمن؟"، مضيفاَ أن تقارير الأمم المتحدة كلها الفترة الماضية نقدية لا تستهدف تقديم عمل إيجابى، رغم أن لديهم إمكانيات ودعم وفرص لتقديم عمل إيجابى يستطيعون منه خدمة الشعب اليمنى.

وتابع:" المليشيات جندت الأطفال وهو موضوع يجب أن تهتم به الأمم المتحدة"، موضحاً أن ممثلى الأمم المتحدة فى صنعاء يخاطبون الإنقلابيون بصفة القائم بأعمال وزير الخارجية، وعلى المنظمة أن تراجع إجراءاتها ومراجعة الأشخاص المعينين.

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