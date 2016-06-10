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أخبار المغرب اليوم..المغرب يتأهب أمنيا مع موريتانيا تحسبا لهجوم إرهابى

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أخبار المغرب اليوم..المغرب يتأهب أمنيا مع موريتانيا تحسبا لهجوم إرهابى أخبار المغرب اليوم..المغرب يتأهب أمنيا مع موريتانيا تحسبا لهجوم إرهابى
ركزت أخبار المغرب اليوم، حول رفع المغرب من درجة التأهب الأمنى عبر بواباتها الحدودية البرية، مع الجزائر وموريتانيا، احترازا من تسلل خلايا إرهابية من منطقة الساحل والصحراء.

وأكدت مصادر أن قوات أمنية واستخباراتية مغربية تراقب عن كثب البوابات البحرية، وبخاصة ميناء طنجة المتوسط، تفاديا لدخول عناصر من داعش قادمين من أوروبا.

وتناولت أخبار المغرب اليوم، بيان المغربية اليوم الخميس، بإن المغرب سيرفع الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين إلى 65 % من 30 % بدءا من 15 من يونيو حتى 15 أغسطس من أجل استقرار الأسعار عند 2800-2850 درهما للطن.

ومن المتوقع أن يحصد المغرب محصول حبوب قدره 3.35 مليون طن هذا العام بانخفاض 70 % عن العام الماضى.

ورصدت أخبار المغرب اليوم، ضبط السلطات المغربية، اليوم الخميس، 53 شخصا فى مجموعة من المدن المغربية، للاشتباه فى تورطهم فى عمليات الغش وتسريب امتحانات الثانوية العامة.

وجاء فى بيان لمديرية الأمن المغربية أنّه تم ضبط 22 شخصا كانوا يديرون صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى لتسريب مواد امتحانات، وتوفير الأجوبة الخاصة بها مقابل مبالغ مالية، وأضاف أنه تم أيضا توقيف 31 طالبا وطالبة بتهمة الغش فى الامتحانات.

أخبار المغرب اليوم..امتحانات الثانوية فى المغرب والجزائر خارج السيطرة

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مصر 365

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