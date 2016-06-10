أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أغنية " يا ليلة عودي تاني " للكينج محمد منير كان نفسي أغنيها -
تع اشرب شاي - غادة عادل لـ حميد الشاعري ... هتعمل فيلم سينما تاني " نفسي ومنى عيني " -
فيديو| نجم الفريق السابق: لاعبو الزمالك لا يحترمون تاريخ النادي -
الزمالك يواصل السقوط أمام إنبي بثنائية -
شاهد.. انفعال مرتضى منصور بعد هدف إنبي الثاني في الزمالك -
تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يرد بأغنية على الخلافات المتكررة في الوسط الغنائي -
ستاد مصر: لقاء مع طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى وحديث عن طريقة لعبه أمام الزمالك -
تع اشرب شاي - غادة عادل تتحدث اللهجة الليبية مع حميد الشاعري ويغني " شنطة سفر " لـ ناصر المزداوي -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يوجه كلمة للشعب الليبي " وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة من الجميع " -
تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يحكي كيف دخل إلى مجال الغناء والتلحين "من طيار للمزيكا " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الأمين العام للأمم المتحدة يحذر: الوقت بدأ ينفد بالنسبة لمحادثات السلام فى سوريا

Google+ Print
الأمين العام للأمم المتحدة يحذر: الوقت بدأ ينفد بالنسبة لمحادثات السلام فى سوريا الأمين العام للأمم المتحدة يحذر: الوقت بدأ ينفد بالنسبة لمحادثات السلام فى سوريا
حذر سكرتير عام الأمم المتحدة بان كى مون، من أن الوقت بدأ ينفد بالنسبة لمحادثات السلام فى سوريا، ونقلت فوكس نيوز الأمريكية اليوم الخميس عن مون قوله - "إن استيفان دى ميستورا المبعوث الخاص بشأن الأزمة السورية رفض تحديد موعد انطلاق الجولة الثالثة نظرا لان الوقت ليس ملائما" .

وتابع مون بالقول "لا نريد إجراء المحادثات من أجل المحادثات فى حد ذاتها، ولكن المهلة المحددة من جانب قيادات المجموعة الدولية لدعم سوريا فى أوائل أغسطس القادم باتت أكثر إلحاحا وضرورة" .

وطالب مون حكومة سوريا بعدم عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين والتى يمكن أن تمثل "جريمة حرب" - على حد تعبيره - .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017