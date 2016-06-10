الأمين العام للأمم المتحدة يحذر: الوقت بدأ ينفد بالنسبة لمحادثات السلام فى سوريا

حذر سكرتير عام الأمم المتحدة بان كى مون، من أن الوقت بدأ ينفد بالنسبة لمحادثات السلام فى سوريا، ونقلت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس عن مون قوله - "إن استيفان دى ميستورا المبعوث الخاص بشأن الأزمة السورية رفض تحديد موعد انطلاق الجولة الثالثة نظرا لان الوقت ليس ملائما" .

وتابع مون بالقول "لا نريد إجراء المحادثات من أجل المحادثات فى حد ذاتها، ولكن المهلة المحددة من جانب قيادات المجموعة الدولية لدعم سوريا فى أوائل أغسطس القادم باتت أكثر إلحاحا وضرورة" .

وطالب مون حكومة سوريا بعدم عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين والتى يمكن أن تمثل "جريمة حرب" - على حد تعبيره - .