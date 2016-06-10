سيدة بريطانية تعيش الرعب بعد اكتشاف "عنكبوت" فى أذنها

بينما كانت تلك السيدة تعتقد أنها تعانى من ثقب فى طبلة الأذن فقد صدمت لاكتشافها أنها كانت فى الواقع تعانى بسبب شيء آخر وهو أن عنكبوتًا كان يعيش داخل أذنها.

فيكتوريا برايس، 42 عامًا، كانت قد عادت لتوها من رحلة سريعة فى البحر عندما بدأت تعانى وجع الأذن البشع.

واعتقدت الأم التى تنتمى إلى بورثكاول، ويلز، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أنها قد تكون تحت تأثير عدوى أو ثقب فى الأذن لكن ما اتضح فيما بعد بدا شيئًا أكثر رعبًا بكثير.

فبعد زيارة منها إلى قسم الطوارئ فى أحد المستشفيات، اكتشفت chunky'spider أنها ألم أذنها بسبب عنكبوت.

وقالت السيدة عن الحادث: "أنا خرجت من الحمام، وعندما وصلت إلى المنزل كان الألم فى أذنى لا يصدق فقط"

>وتابعت: "لم أكن أعرف ما يجب القيام به مع نفسى كنت أعتقد أننى أصبت بثقب طبلة الأذن أو شىء من هذا القبيل".

>ووضعت السيدة القطن والصوف فى أذنها إذ اعتقدت أنه من الأفضل لها فعل ذلك، ولكن الليل جاء وذهب دون أن تنام كثيرًا.

>السيدة ذهبت إلى العمل فى اليوم التالى ولكن استمر الألم وشعرت بضجة كبيرة وغرغرة فائقة كما لو كان لديها المياه فى أذنها وهو الأمر الذى دعاها فى النهاية إلى اللجوء للمستشفى للخروج من ذلك المأزق الصحى المفاجئ.

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