فندق أنتركونتيننتال يطلق مسرحية "إشي بجنن"

بمؤتمر صحفي أطلق فندق أنتركونتيننتال الأردن بحضور مديره بسام أبو حسن عروض المسرحية الكوميدية الجماهيرية "إشي بجنن" التي ستقدم حصرياً في حفل بوفيه الإفطار الفاخر لرواد فندق أنتركونتيننتال الأردن طيلة شهر رمضان المبارك من 6 رمضان لغاية نهاية شهر رمضان المبارك بطولة الثنائي الفني الشهير: زهير النوباني وأمل الدباس ومجموعة فنانين شباب،وتأليف: محمد صبيح،وإخراج : سوسن دروزة.

وصرح بطلها الممثل الشهير زهير النوباني بأن إلهام المسرحية وفكرتها الأولى مشتركة بينه وبين صديقته وشريكته ببطولتها النجمة الكوميدية أمل الدباس،وهو سعيد بعودتهما للعمل معاً.

وبشر جمهوره بأنه سيستمتع بأهم عمل مسرحي أردني جريء في رمضان 2016.

وكشف خلال المؤتمر أن الجرأة عالية ومفتوحة في مسرحيته "إشي بجنن" التي تجسد الكثير من واقع المجتمع وقيمه النبيلة بعيداً عن التهريج والإسفاف بقالب مسرحي مكثف ومنوع ويعد الجمهور بساعة من المتعة الخالصة.

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