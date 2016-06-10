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هؤلاء النجوم أبطال دراما رمضان 2017 ..الأولى مفاجأة

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الخميس 09-06-2016 21:05

رغم أن مارثون دراما رمضان 2016 لم يبدأ بعد، ولا زالت أغلب المسلسلات المقرر عرضها بدءا من مساء اليوم قيد التصوير، الا أن شركات الانتاج بدأت مبكرا التحضير لموسم دراما 2017، والمفاجأة أن النجمة ياسمين عبد العزيز ستنهي مقاطعتها للشاشة الصغيرة، وتتصدر بطولة مسلسل كوميدي في مواجهة الزعيم عادل أمام، بينما يتصدر مسلسلات المطربين الهضبة ، في منافسة مع العائدة بعد هدنة النجمة هيفاء وهبي.

المسلسلات الأربعة تم توقيع عقودها بالفعل وفقا لتصريحات المنتج تامر مرسي الذي أكد انتهاء المفاوضات مع النجمة ياسمين عبدالعزيز, لتخوض أولي بطولاتها في عالم الدراما التليفزيونية. بعد فترة ابتعاد طويلة وصلت لـ 18 عاماً. و كان آخر أعمالها الدرامية مسلسل "امرأة من زمن الحب" مع الفنانة سميرة أحمد والفنان القدير يوسف شعبان.

كما تم التعاقد مع الزعيم عادل إمام والكاتب يوسف معاطي, للتحضير لمسلسل جديد في إشارة للرد على خبر اعتزال عادل امام الدراما الرمضانية هذا العام، ووافق الهضبة عمرو دياب على تنفيذ مسلسله المؤجل منذ سنوات "الشهرة" بنفس فريق العمل بقيادة المخرج طارق العريان

الفنانة هيفاء وهبي ستعود للمنافسة من جديد وقامت بالفعل بتوقيع عقد لمسلسل خاص بشهر رمضان عام 2017 مع إحدى شركات الانتاج الخاصة أثناء زيارتها الأخيرة إلي القاهرة.

علما بان العام الماضي شهد توقيع النجمة مي عز الدين على عقد بثلاثة مسلسلات تقدم على مدار ثلاث سنوات بداية من العام الجاري، والأمر نفسه ينطبق على الأسطورة "محمد رمضان".


6 مسلسلات سيبدأ التحضير لها فور انتهاء الشهر الفضيل للاستعداد مبكرا لموسم دراما 2017 .. ولكن علينا أن ننتظر أولا حصاد المنافسة المحمومة لمارثون رمضان 2016.

 

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