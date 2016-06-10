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بروح رياضية: نجمات يروجن لمسلسلات نجمات منافسات

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الخميس 09-06-2016 21:22

رغم اشتداد منافسة صناع دراما رمضان 2016 لخطف أنظار المشاهدين، وسط طوفان المسلسلات، يبدو أن نار الغيرة لا تعرف طريقها لقلوب النجمات في الشهر الفضيل، فقد سارعت أكثر من نجمة لدعم أعمال درامية لا تشارك فيها، بل واحيانا تقدمها نجمة منافسة من نفس الجيل.

النجمة آيتن عامر لم تكتف بدعم زميلتها النجمة مي عز الدين ،بل بادرت للانضمام لحملتها للترويج لمسلسلها الجديد "وعد" الذي يعاني من أزمة مشاهدة بعد عرضه حصريا على قناة MBCمصر 2 ، فكتبت آيتن قدها وقدود يا مي ، وطلبت من جمهورها المشاركة في نشر تردد القناة الجديدة ، وردت عليها مي قائلة: بشكرك يا أيتن علي تشجيعك ليا ، طول عمرك جدعة.

المطربة أصالة كانت مرشحة لغناء تتر مسلسل "سقوط حر" للنجمة نيللي كريم ولكنها عبرت عبر حسابها الرسمي على موقع إنستقرام عن دعمها لمسلسل "أفراح القبة" والذي تقوم ببطولته منى زكي، وكتبت أصالة معلقه على من أفيش المسلسل : مسلسل حلو وعميق وصديقتي منى زكي مو طبيعيّة الأداء، قرّرت متابعته.

الفنانة رانيا فريد شوقي تنافس هذا العام ببطولة مسلسل "المغني" ولكنها تجاهلت نفسها وانشغلت بدعم مسلسل "ونوس" للنجم الكبير يحيي الفخراني والنجمات حنان مطاوع وهالة صدقي، ووجهت رسالة شكر عبر حسابها الشخصي على موقع الفيس بوك قائلة: دائما العبقري يحيى الفخراني يغرد بره الصندوق بمعنى أصح متميز ما بيمشيش ورا الموضة أو ده اللي عايزينه اليومين دول هو دماغ مع نفسه واعي ومتمسك بقيمة الفن وتأثيره على الجمهور".

وأضافت: ربنا وفقه بفريق عمل يحقق اللي في دماغه وبجودة عالية المؤلف المتميز المتجدد الأستاذ عبدالرحيم كمال والمخرج الشاب المتمكن الواعي شادي الفخراني تحس معاهم أن الدراما المصرية لسه بخير".

الفنانة وفاء عامر قدمت تهنئة مميزة جدا إلي النجمة يسرا على مسلسلها "فوق مستوى الشبهات" عبر حسابها الشخصي على موقع الفيس بوك وكتبت في تدوينة "يسرا يا جامدة جدا مبروك ووحشتينا"، ثم قدمت تهنئة أخرى للنجمة رضا قائلة: شيرين رضا و حلاوة شيرين رضا.

الفنانة نيللي كريم لا زالت تحبس أنفاس الجميع بالإيقاع الغامض لمسلسلها "سقوط حر" ولكنها لم تقاوم الاعجاب بالمسلسل الكوميدي "نيللي وشريهان" من بطولة الفنانة دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي، وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك: مسخرة بجد حاجة كدة تفرح القلب بحبكم يابنات، أنتم بهجة.

رمضان كريم .. والمنافسة بين النجوم ونجمات الفن لا زالت تتحلى بالروح الرياضية .. فهل تستمر هذه الأجواء حتى نهاية الشهر الكريم؟

 

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