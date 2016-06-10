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أحلام تتحدث عن محمود عبد العزيز وزوجته ترد

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الجمعة 10-06-2016 00:53

من شدة إعجابها بالفنان محمود عبد العزيز في مسلسله الرمضاني الجديد "رأس الغول"، عبرت الفنانة أحلام عن تقديرها له واصفة إياه بالأسطورة عبر تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع"تويتر" كتبت فيها "محمود عبد العزيز سيظل أسطورة من أساطير الفن من رأفت الهجان إلى رأس الغول".

الإعلامية بوسي شلبي ردت على مديح أحلام بتغريدة مقتضبة كتبت فيها "شكراً الغالية أحلام وكل سنة وأنت طيبة بخير".

 

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