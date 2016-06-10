منتج "جريمة شغف": أمل عرفة افتعلت مشكل من لا شيء

أكد المنتج مفيد الرفاعي في اتصال مع "سيدتي نت" أن الفنانة أمل عرفة اختلقت مشكلة من لا شيء، مؤكداً أنّ ما تكّلمت عنه من حذف لقطة لها من شارة الأغنية واستبدالها بممثلة أخرى لا أساس له من الصحة.

وقال الرفاعي إنّ اللقطة التي حذفت كانت للفنان ملحم زين الذي غنّى تتر المسلسل، وإن حذف صورته من الشارة جاء لأسباب ترويجية لها علاقة بالممثلين مؤكداً أن ثمة 26 ممثلاً في العمل وكان لا بد من ظهورهم جميعاً في الشارة.

وأكد الرفاعي أنّ إدراج اسم أمل عرفة في نهاية الشارة كان بطلب منها، وهو ما أكّدته هي أيضاً في منشورها الذي كتبته عبر الفايسبوك، وتساءل "هل يعقل أنها غضبت لأنّ اسم المنتج المنفّذ أدرج بعد اسمها؟ لا أعتقد ذلك".

وأكّد المنتج مفيد الرفاعي أن العمل في لبنان بيع على اسم نادين الراسي، وعن إمكانية تبرؤ أمل عرفة من المسلسل كما سبق ولمّحت قال "فلتفعل ثمة 26 ممثل في العمل لكل منهم إسمه وجمهوره والمسلسل ليس قائماً عليها فحسب"، ودعا المشاهدين إلى المقارنة بين كليب أغنية المسلسل وبين شارته ليتأكّدوا بأنفسهم أنّ اللقطة المحذوفة لم تكن لقطة أمل كما تدّعي.

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