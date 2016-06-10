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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة فى جميع محافظات مصر

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة فى جميع محافظات مصر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة فى جميع محافظات مصر
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، أن يسود اليوم الجمعة ، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، ويظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية تمتد إلى الوجه البحري والقاهرة.. والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وسيناء، وتنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ، فتكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وأما عن حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :-
>

الصغرى العظمى


>القاهرة 21 32
>الإسكندرية 20 28
>مطروح 19 26
>بورسعيد 22 27
>دمياط 21 27
>بلطيم 20 27
>الإسماعيلية 20 33
>السويس 21 33
>العريش 17 29
>نخل 15 32
>طابا 20 33
>الطور 24 34
>مرسى علم 25 36
>الغردقة 25 37
>شرم الشيخ 26 36
>رفح 16 28
>كاترين 18 29
>سيوة 21 33
>المنيا 21 34
>الفيوم 20 34
>رأس سدر 23 34
>أبوسمبل 25 34
>وسط الدلتا 20 32
>أسيوط 21 35
>سوهاج 23 35
>الأقصر 25 38
>أسوان 26 39
>شلاتين 24 37
>حلايب 26 35
>الوادي الجديد 23 37
>قنا 24 37
>نويبع 24 35
>السلوم 18 30

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