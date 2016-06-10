مصادر كنسية: المجمع المقدس يراجع لائحة الأحوال الشخصية للمرة الأخيرة

أكد أسقف بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الجلسة العامة للدورة السنوية للمجمع المقدس للكنيسة وهو الهيئة العليا بها، تراجع مسودة الأحوال الشخصية للمرة الأخيرة بعد أن وافق سيمنار المجمع على اللائحة بالإجماع فى نوفمبر الماضى بعد أن تضمنت توسيعا لأسباب الطلاق عند الأرثوذكس.

وقال الأسقف الذى رفض الإفصاح عن اسمه لـ"اليوم السابع"، إن اجتماعات لجان المجمع تبدأ السبت 11 من يونيو باجتماع اللجنة الدائمة بالكاتدرائية بالأنبا رويس وتستمر اجتماعات باقى اللجان حتى يوم الخميس الـ16 من يونيو حيث تختتم دورة المجمع بالجلسة العامة التى يستضيفها مركز لوجوس بدير الأنبا بيشوى.

وأشار الأسقف إلى أن الأنبا رافائيل، سكرتير المجمع المقدس الحالى، وأسقف وسط القاهرة قرر عدم الاستمرار فى منصبه بعد انتهاء دورته لكى يمنح الفرصة لأسقف أخر لتولى المنصب، إلا أن أسقف وسط القاهرة مازال يواجه ضغوطا من الآباء الأساقفة للاستمرار فى منصبه لدورة جديدة وهو ما ستسفر عنه الجلسة العامة للمجمع التى ستقرر استمراره أو انتخاب أخر بدلا منه.

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