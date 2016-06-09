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الهلالى الشربينى: التعليم الفنى "ترس" هام فى خطة التنمية

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الهلالى الشربينى: التعليم الفنى "ترس" هام فى خطة التنمية الهلالى الشربينى: التعليم الفنى "ترس" هام فى خطة التنمية
قال الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، إن هناك مهارات داخل المدارس المصرية، يكتسبها الطلاب، وتلك المهارات ليست المطلوبة لسوق العمل، لذلك تعمل الوزارة على تدريب الطلاب على العديد من المهارات داخل التعليم الفنى لإعطائهم فرصة عمل حقيقة فى سوق العمل.

وأضاف "الشربينى" فى تصريح تليفزيونى، أن التعليم الفنى "ترس" هام جدا فى خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المصرية، لذلك لابد من الاهتمام بالتعليم الفنى، مشيرا إلى أن الاهتمام بالتعليم الفنى يتم من خلال تطوير عملية التدريب، وتطوير المناهج والمعلمين والتعاون مع جهات داخلية ممثلة فى القطاع الخاص والشركات والمصانع والمزارع، وكذلك مع الجانب الخارجى والأجنبى.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، رصدت فى خلال 7 دقائق فقط، أحد الطلاب بالمرحلة الثانوية، يحمل جهازا حديثا جدًا داخل لجنة الامتحان، التقط به صورة من ورقة الأسئلة وأرسلها لإحدى مواقع التواصل الاجتماعى، وتم إحالة الطالب للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

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