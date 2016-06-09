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"دعم مصر" يدعو شريف إسماعيل وعلى عبد العال لحفل إشهار الائتلاف الاثنين

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"دعم مصر" يدعو شريف إسماعيل وعلى عبد العال لحفل إشهار الائتلاف الاثنين "دعم مصر" يدعو شريف إسماعيل وعلى عبد العال لحفل إشهار الائتلاف الاثنين
ينظم ائتلاف "دعم " إفطارا جماعيا لجميع نوابه، الاثنين المقبل بأحد فنادق القاهرة، إلى جانب احتفاله بمناسبة إشهاره رسمياً، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وفق دعوة الحضور.

وكان اللواء سعد الجمال الرئيس المؤقت لائتلاف "دعم مصر"، قال إنه سيتم تحديد موعد المكتب السياسى المقبل، خلال تلك الاحتفالية، فضلاً عن عرض خطة عمل جديدة للائتلاف خلال الاحتفال.

و أضاف "الجمال" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الائتلاف يجهز الآن فيلما وثائقيا يستعرض خطوات تأسيس الائتلاف فضلاً عن دور اللواء سامح سيف اليزل الرئيس السابق له، لافتاً إلى أن انتخاب رئيس الإئتلاف الجديد سيكون قبل نهاية دور الانعقاد، وفقاً للمادة 28 من اللائحة الداخلية للائتلاف.

"دعم مصر" يعد فيلما وثائقيا عن نشأة الائتلاف ودور سامح سيف اليزل فى التأسيس
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