عميد تجارة الزقازيق:"الامتحان الإلكترونى" أثبت نجاحه وقضى على الغش

قال الدكتور محمد غمرى الشوادفى، عميد كلية التجارة بجامعة الزقازيق، إنه تم تطبيق نظام الامتحان الإلكترونى هذا العام على جميع الفرق بالكلية، لافتا إلى أن النظام أثبت نجاحه وقضى على ظاهرة الغش التى كانت تعانى منها الكليات النظرية.

وأضاف فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، اليوم الخميس، أنه خلال امتحانات هذا الفصل الدراسى تم تحرر 8 محاضر غش فقط من بين 20 ألف طالب على مستوى فرق الكلية، مشيرا إلى أنه فى السابق كان عدد المحاضر يتجاوز الـ800 محضر.

وتابع عميد الكلية أن "الامتحان الإلكترونى"، يضمن السرعة والدقة فى التصحيح، عن طريق وضع ورقة الإجابة على جهاز اسكانر وتصحيحها.

واستطرد أن الكلية لديها مشروع عمل الامتحان بنظام التطبيق على جهاز الكمبيوتر، إلا أنه سيكلفها 5 ملايين جنيه وهو فوق إمكانيات الكلية وأنها ستسعى خلال السنوات المقبلة لتطبيقه.

تجارة الزقازيق تفصل 46 طالبا بتهمة الغش خلال الامتحانات