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خبر في الجول – الزمالك يرغب في ضم أحمد رؤوف

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خبر في الجول – الزمالك يرغب في ضم أحمد رؤوف خبر في الجول – الزمالك يرغب في ضم أحمد رؤوف

دخل نادي الزمالك في مفاوضات مع أحمد رؤوف مهاجم المصري من أجل ضمه لصفوف الفريق لتدعيم الخط الأمامي قبل انطلاق الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد رؤوف مع المصري بنهاية الموسم الجاري وله الحق في الانتقال لأي فريق دون الرجوع لإدارة الفريق البورسعيدي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أحد وكلاء اللاعبين قام بعرض اسم رؤوف على الجهاز الفني للفريق الأبيض وهو ما تم الترحيب به.

كما علم FilGoal.com أن اللاعب أبدى ترحيبه بفكرة ارتداء قميص الزمالك بداية من الموسم المقبل.

ويتألق رؤوف خلال الموسم الجاري من الدوري مع المصري إذ أنه سجل 13 هدفا وصنع اثنين في 28 مباراة شارك بها مع الفريق البورسعيدي.

ولكن الأزمة التي قد تكون عائقا في إتمام ذلك الانتقال هو أمن رؤوف وقع على عقود انتقاله لسموحة في وقت سابق قبل عدة أشهر.

يأتي ذلك مشابه لواقعة صلاح سليمان لاعب إنبي الذي قام بتوقيع على عقود انتقاله لسموحة في صفقة انتقال حر قبل أن يقرر الفريق البترولي تجديد تعاقده.

ولكن رفض سموحة التراجع عن تعاقده مع مدافع الزمالك السابق وطالبه بدفع الشرط الجزائي إن أراد فسخ تعاقده معهم من أجل الاستمرار مع إنبي.

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