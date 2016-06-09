فوائد مذهلة للزبادى على مائدة السحور.. "بيشبع" ويقلل الوزن

1- يعزز الشعور بالشبع

2- يساعد على فقدان الوزن

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حافظ على صحتك بالصيام.. يطيل العمر ويخلص الجسم من السموم

الزبادى من الأطعمة الأساسية على مائدة السحور ولكن كثير من الناس لا يعرفون فوائده الحقيقية خلال فترة الصوم الطويلة التى تتعدى 14 ساعة يوميًا وللأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.>وفى هذا السياق، كشف الموقع الإخبارى الأمريكى “Health”، المتخصص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، عن فوائد مذهلة للزبادى، وتشمل:>يتميز الزبادى باحتوائه على فيتامينات “A”، “B”، كالسيوم و”C”، و”D”، التى تعزز نظام المناعة والدورة الدموية وتساعد على الهضم، إضافة إلى أنه مصدر جيد للبروتين، ما يعطى الجسم طاقة طوال فترة الصيام ما يساعد على تنشيط وظائف المخ.>يفضل تناول الزبادى فى السحور لأنه يزود الجسم بما يحتاجه من البروتينات سهلة الهضم التى تعزز طاقة الجسم، وتقلل الشهية ويساعد على الشعور بالشبع لفتر ة طويلة إضافة إلى أنه يساعد على قتل البكتيريا الضارة فى الجسم.