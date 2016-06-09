مون يحذر: الوقت بدأ ينفد بالنسبة لمحادثات السلام في سوريا

حذر سكرتير عام الأمم المتحدة بان كى مون ، من أن الوقت بدأ ينفد بالنسبة لمحادثات السلام في سوريا .

ونقلت شبكة فوكس نيوزالإخبارية الأمريكية اليوم الخميس عن مون قوله – “إن استيفان دى ميستورا المبعوث الخاص بشأن الأزمة السورية رفض تحديد موعد انطلاق الجولة الثالثة نظرا لان الوقت ليس ملائما” .

وتابع مون بالقول “لا نريد إجراء المحادثات من أجل المحادثات في حد ذاتها ، ولكن المهلة المحددة من جانب قيادات المجموعة الدولية لدعم سوريا في أوائل أغسطس القادم باتت أكثر إلحاحا وضرورة” .

وطالب مون حكومة سوريا بعدم عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين والتي يمكن أن تمثل “جريمة حرب” – على حد تعبيره – .

أ ش أ