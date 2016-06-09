جورج اسحق: حقوق الإنسان يرحب بمبادرة الحكومة لتعديل قانون التظاهر

قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج اسحق، إن المجلس طالب بتغيير مشروع قانون تنظيم الحق في التظاهر، منذ عهد حكومة الدكتور حازم الببلاوي، لافتًا إلى أن المجلس، يرحب بمبادرة الحكومة لتعديل قانون التظاهر.

وأضاف اسحق خلال لقاء له ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، اليوم الخميس، أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تستعد لطرح التعديلات على قانون التظاهر، مشيرًا إلى أن الحديث عن إلغاء القانون مقترح مرفوض.

وأوضح اسحق، أن من يخرج على السلمية فى التظاهر يجب أن يحاكم وفقا لقانون العقوبات، لافتًا إلى أن السماح بالإضرابات أمر وارد بشرط أن يكون في مكان العمل بما لا يعطل عجلة الإنتاج، مردفا: “الاضراب له عدة أشكال وليس فقط الإمتناع عن العمل”.

وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس يطالب بأن يصبح أذن التظاهر قبل الفعالية بـ 48 ساعة فقط، بدلًا من أسبوع وفقا لنص القانون الحالي، متمنيًا ان يسر القانون بأثر رجعي.

وطالب اسحق، الحكومة بالإفراج عن كافة المعتقلين بتهم متعلقة بالتظاهر السلمي، مؤكدًا الحق فى التظاهر، فعل قانوني نص عليه الدستور المصري، ولا يجوز سلب هذا الحق من المصريين.