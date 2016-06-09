أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أغنية " يا ليلة عودي تاني " للكينج محمد منير كان نفسي أغنيها -
تع اشرب شاي - غادة عادل لـ حميد الشاعري ... هتعمل فيلم سينما تاني " نفسي ومنى عيني " -
فيديو| نجم الفريق السابق: لاعبو الزمالك لا يحترمون تاريخ النادي -
الزمالك يواصل السقوط أمام إنبي بثنائية -
شاهد.. انفعال مرتضى منصور بعد هدف إنبي الثاني في الزمالك -
تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يرد بأغنية على الخلافات المتكررة في الوسط الغنائي -
ستاد مصر: لقاء مع طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى وحديث عن طريقة لعبه أمام الزمالك -
تع اشرب شاي - غادة عادل تتحدث اللهجة الليبية مع حميد الشاعري ويغني " شنطة سفر " لـ ناصر المزداوي -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يوجه كلمة للشعب الليبي " وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة من الجميع " -
تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يحكي كيف دخل إلى مجال الغناء والتلحين "من طيار للمزيكا " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

دانيال آجير قائد الدنمارك يعتزل عن 31 عاما

Google+ Print
دانيال آجير قائد الدنمارك يعتزل عن 31 عاما دانيال آجير قائد الدنمارك يعتزل عن 31 عاما

(إفي): أعلن قائد الدنماركي لكرة القدم ولاعب ليفربول السابق، دانيال آجير، يوم الخميس اعتزاله كرة القدم عن 31 عاما بسبب المشكلات الصحية التي عانى منها في المواسم الأخيرة.

وصرح آجير في مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس في مقر نادي روزنهوج، الفريق المتواضع الذي لعب له قبل أن ينتقل إلى نادي بروندبي، الذي ذاع صيته خارج الدنمارك من خلال اللعب له: "لقد كانت السنوات الماضية صعبة، وأعتقد أن مستواي خلال آخر عامين أو ثلاثة كان مقبولا، ولكن هذا لم يرض طموحي".

وكان آجير قد انتقل إلى صفوف ليفربول لمدة ثمانية مواسم قبل أن يعود قبل عامين إلى بروندبي مرة أخري لينهي فيه مسيرته الكروية.

وأكد آجير أنه تلقى عروضا من عدة أندية- من بينها فناربخشة التركى حسبما ذكرت وسائل إعلام دنماركية- كما ذكر أن مدرب المنتخب الدنماركي السابق مورتن أولسن والحالي النرويجي آجي هريدي قد طالباه بعدم الاعتزال.

وبعيدا عن مشكلات الظهر التي عانى منها لسنوات، فقد شارك آجير في 75 مباراة مع منتخب بلاده سجل فيها 12 هدفا، وشارك في كأس العالم 2010 وكأس الأمم الأوروبية 2012.

يذكر أن الدنمارك ليست من بين المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2016 "، حيث خسرت المباراة الفاصلة في ملحق التصفيات، والتي أقيمت في نوفمبر/تشرين ثان أمام منتخب السويد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات