دانيال آجير قائد الدنمارك يعتزل عن 31 عاما

(إفي): أعلن قائد المنتخب الدنماركي لكرة القدم ولاعب ليفربول السابق، دانيال آجير، يوم الخميس اعتزاله كرة القدم عن 31 عاما بسبب المشكلات الصحية التي عانى منها في المواسم الأخيرة.

وصرح آجير في مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس في مقر نادي روزنهوج، الفريق المتواضع الذي لعب له قبل أن ينتقل إلى نادي بروندبي، الذي ذاع صيته خارج الدنمارك من خلال اللعب له: "لقد كانت السنوات الماضية صعبة، وأعتقد أن مستواي خلال آخر عامين أو ثلاثة كان مقبولا، ولكن هذا لم يرض طموحي".

وكان آجير قد انتقل إلى صفوف ليفربول لمدة ثمانية مواسم قبل أن يعود قبل عامين إلى بروندبي مرة أخري لينهي فيه مسيرته الكروية.

وأكد آجير أنه تلقى عروضا من عدة أندية- من بينها فناربخشة التركى حسبما ذكرت وسائل إعلام دنماركية- كما ذكر أن مدرب المنتخب الدنماركي السابق مورتن أولسن والحالي النرويجي آجي هريدي قد طالباه بعدم الاعتزال.

وبعيدا عن مشكلات الظهر التي عانى منها لسنوات، فقد شارك آجير في 75 مباراة مع منتخب بلاده سجل فيها 12 هدفا، وشارك في كأس العالم 2010 وكأس الأمم الأوروبية 2012.

يذكر أن الدنمارك ليست من بين المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2016 "، حيث خسرت المباراة الفاصلة في ملحق التصفيات، والتي أقيمت في نوفمبر/تشرين ثان أمام منتخب السويد.