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دون علمه بوجود كاميرات - بالفيديو.. مارادونا عن ميسي: لا يمتلك شخصية

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دون علمه بوجود كاميرات - بالفيديو.. مارادونا عن ميسي: لا يمتلك شخصية دون علمه بوجود كاميرات - بالفيديو.. مارادونا عن ميسي: لا يمتلك شخصية

لم يكن الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا يعلم بوجود كاميرات تُسجل حديثه الشخصي مع الأسطورة البرازيلية بيليه عن الساحر ليونيل ميسي.

شركة hublot السويسرية للساعات وشريك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أقامت مباراة كرة قدم خماسي بين الأسطورة مارادونا وبيليه.

وعلى هامش المباراة، تحدث مارادونا مع بيليه عن ليونيل ميسي دون علمه بوجود كاميرات تُسجل هذا الجزء من الحديث حسبما أكدت صحيفة ألماندو ديبرتيفو الإسبانية.

وجاءت المناقشة بين بيليه ومارادونا على النحو التالي حسبما نقلته الصحيفة الإسبانية.

بيليه: دييجو، ما هي شخصية ليونيل ميسي؟

مارادونا: رائع. ميسي رائع ولكنه كقيادي يفتقد الشخصية. ليس كالقائد.

بيليه: تقصد أنه ليس مثلنا في وقتنا؟

مارادونا: بالظبط.

بعدها لاحظ بيليه وجود الكاميرات التي تُسجل حديثه مع مارادونا، ليقول: "كنا نتحدث عن أنه في وقتنا كنا نملك مجموعة قيادية رائعة مثل ريفيلينو وجيرسون وتوستاو".

وواصل "ليس مثل الأرجنتين الآن فقط تعتمد على ميسي، ودييجو قال أنه ليو مدهش لا خلاف على ذلك. فقد يفتقد لشخصية القائد".

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فيديو اليوم السابع

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