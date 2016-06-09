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إحباط محاولة بائعين لترويج 5000 صاروخ ألعاب نارية بالجمالية

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إحباط محاولة بائعين لترويج 5000 صاروخ ألعاب نارية بالجمالية إحباط محاولة بائعين لترويج 5000 صاروخ ألعاب نارية بالجمالية
تمكن النقيب إيهاب بسيونى معاون مباحث قسم شرطة الجمالية، من ضبط "محمد أ ص" 17 سنة، بائع، ومقيم العياط، وبحوزته عدد 3000 صاروخ ألعاب نارية واعترف بحيازتها بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4327 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكن من ضبط "جمال ع م" 33 سنة، بائع، وبحوزته 2000 صاروخ العاب نارية واعترف بحيازتها بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4328 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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