إحباط محاولة بائعين لترويج 5000 صاروخ ألعاب نارية بالجمالية

تمكن النقيب إيهاب بسيونى معاون مباحث قسم شرطة الجمالية، من ضبط "محمد أ ص" 17 سنة، بائع، ومقيم العياط، وبحوزته عدد 3000 صاروخ ألعاب نارية واعترف بحيازتها بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4327 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.إعلان - Ads إعلان - Ads
>القبض على هاربين من أحكام قضائية بإجمالى 36 سنة حبس بالقاهرة
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كما تمكن من ضبط "جمال ع م" 33 سنة، بائع، وبحوزته 2000 صاروخ العاب نارية واعترف بحيازتها بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4328 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
>القبض على هاربين من أحكام قضائية بإجمالى 36 سنة حبس بالقاهرة
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