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محمد بن زايد يستقبل الرئيس الأفغاني

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محمد بن زايد يستقبل الرئيس الأفغاني محمد بن زايد يستقبل الرئيس الأفغاني

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء الخميس في قصر الشاطئ الرئيس محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية الذي يزور البلاد حاليا.

ورحب سموه في بداية اللقاء بالرئيس الأفغاني وتبادل معه التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك داعين الله عز وجل أن يعيده على البلدين والشعبين الصديقين والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أفغانستان والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وتطرق الحديث حول التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية وجهود دولة الإمارات في دعم التنمية والإعمار في العديد من المناطق في أفغانستان والتي من شأنها أن تخدم مصالح الشعب الأفغاني.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " على مساندة ودعم جمهورية أفغانستان وشعبها الصديق وتعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة وينمي التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة .. متمنيا سموه لأفغانستان كل خير وتقدم وأن تنعم بدوام الأمن والاستقرار.

من جانبه أعرب الرئيس الأفغاني عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة على جهودها في دعم ومساندة أفغانستان وشعبها.

كما جرى خلال اللقاء تناول مجمل الأحداث والتطورات الإقليمية والدولية خاصة فيما يتعلق بمحاربة العنف والإرهاب والتطرف.

حضر اللقاء معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وعدد من المسؤولين والوفد المرافق للرئيس الأفغاني.
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