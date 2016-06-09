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“بيل جيتس” يطلق مشروعًا لدعم تربية الدجاج لعلاج الفقر في إفريقيا

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“بيل جيتس” يطلق مشروعًا لدعم تربية الدجاج لعلاج الفقر في إفريقيا “بيل جيتس” يطلق مشروعًا لدعم تربية الدجاج لعلاج الفقر في إفريقيا

بيل جيتس

أطلق بيل جيتس، مؤسس شركة ميكروسوفت، حملة لمساعدة الأسر الشديدة الفقر في الصحراء الأفريقية على تربية الدجاج.

وبحسب الموقع الإلكتروني لـ “بي بي سي” فقد قال جيتس إن تربية وبيع الدواجن يكفي لعلاج الفقر المدقع، واعدًا بالتبرع بمئة ألف دجاجة.

وشارك مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صفحة فيسبوك الخاصة بالمشروع آلاف المرات.

قال جيتس إن الفلاح الذي يربي 5 دجاجات بإمكانه كسب أكثر من ألف دولار في العام.

وأضاف أن الهدف هو مساعدة 30 % من الأسر الريفية في الصحراء الأفريقية على تربية سلالات محسنة من الدجاج الذي يتلقى تطعيمات صحية، مقابل 5% فقط من الأسر حاليًا.

وتابع في الخطاب الذي ألقاه في حفل إطلاق الحملة في نيويورك: “تتكاثر الدجاجات بشكل مستمر، ولا يوجد استثمار بعوائد مثل تربية الدجاج”.

وأطلق غيتس المشروع بالاشتراك مع منظمة هيفر الدولية.

وتشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن 800 مليون شخص حول العالم يعيشون في فقر مدقع.

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