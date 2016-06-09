للمحجبات :ماسك الثوم لمعالجة تساقط شعرك

هل تعانين من تساقط الشعر، وتحاولين كافة السبل منذ فترة طويلة لإعادة الحياة إلى شعرك ؟ هل تعب شعرك من قضاء معظم الوقت بلا تهوئة، وبدأ يضعف شيئاً فشيئاً ؟ ننصحك بترك كلّ المستحضرات الطبيعية والعودة إلى الطبيعة، من خلال استخدام وصفة الثوم التي اعتمدتها الجدّات لمعالجة الشعر الضعيف والحدّ من تساقطه .

المكوّنات :

تحتاجين الى 3 فصوص من الثوم.

كوب من زيت الزيتون.

الطريقة :

قومي بطحن الثوم وأضيفي إليه القليل من زيت الزيتون، ليلتصق بجلدة الرأس. بعدها لفي شعرك بالنايلون المخصّص لتغليف الطعام، وانتظري لمدة ساعة. خلال هذا الوقت، ستشعرين بوخز خفيف، وهو دليل على تدفق الدم إلى بصلات شعرك، نتيجة الحرارة التي يسببها الثوم، في حال شعرت بكثير من الوخز قومي بدهن فروة رأسك بزيت الزيتون، وبعدها قومي بغسل شعرك .

للتخلص من الرائحة :

بعد انتهاء وقت الماسك، اغسلي شعرك جيّداً باللبن الرائب، وبعدها بالماء، ومن ثم بقليل من البنّ والماء، لتتخلصي من الرائحة ، وقومي بعدها بغسل شعرك وفق الطريقة المعتادة .

نصيحة :

يمكنك بداية تجربة الثوم على جزء صغير من فروة الرأس تجنّباً للحساسية، لأنّ الثوم قد يسبّب احمراراً او حكّة في حال كانت جلدتك حساسة .