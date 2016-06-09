تعرفي على تفاصيل جهاز سيلك-إكسبرت آي بي إل مع الدكتورة هالة فضلي

لتتمكني من الحصول على الفائدة القصوى من جلساتك باستخدام سيلك إكسبرت آي بي إل، ولتحظي بفهم أفضل لأحدث ابتكارات الجمال من براون، تجيب الدكتورة هالة فضلي عن عدد من أكثر الأسئلة شيوعاً في المنطقة حول العناية بالبشرة وإزالة الشعر.

ما هو براون سيلك-إكسبرت آي بي إل؟

• يعمل براون سيلك-إكسبرت آي بي إل بتقنية النبضات الضوئية الذكية التي تحقق أسرع وسائل إزالة الشعر الآمنة ذات الكفاءة العالية في المنزل، حيث تعمل أسفل سطح البشرة لتستهدف صبغة الميلانين في بصيلات الشعر وتتكيّف مع لون بشرتك وتساعد في كسر دورة نمو الشعر. ومع استمرار الاستخدام المنتظم، فإن التقنية تمنع نمو الشعر غير المرغوب به ووصوله إلى سطح الجلد.

1. كيف نستخدم براون سيلك-إكسبرت آي بي إل ؟

• تمكّنت بروان من تحقيق التوازن المثالي بين الكفاءة والسلامة بضغطة بسيطة واحدة تسمح لك بالتبديل بين نمط الضوء العادي، وهو النمط الذي يمكنك استخدامه على كامل الجسم، ونمط الضوء اللطيف للمناطق الحساسة، بالإضافة إلى نمط الانسياب الذي يمر على كامل الجسم، ونمط الضغط المتقطع للمناطق التي يصعب الوصول إليها – مما يجعل براون سيلك-إكسبرت آي بي إل واحدة من أسهل التقنيات المستخدمة لإزالة الشعر. وما يميز براون سيلك-إكسبرت آي بي إل بالفعل عن الأجهزة الأخرى هو النبضات الضوئية الذكية التي تتكيف لتطلق الكمية المناسبة تماماً من الضوء على أساس لون البشرة، وبذلك يحصل الجلد على الكمية المناسبة من الضوء لمزيد من الامان والنعومة والجمال.

• يتباين لون البشرة في أجزاء الجسم المختلفة، وتتطلب كل درجة لونية منها مستوى محدداً من الطاقة لاستهداف الميلانين. وحده جهاز براون سيلك-إكسبرت يتمتع بنظام الاستشعار SensoAdapt™ للتعرف إلى درجة لون البشرة وقراءتها باستمرار، وبمعدل 80 مرة في الثانية، لتعديل شدة الضوء تلقائياً للحصول على أعلى درجات الأمان والفاعلية. كما أن الجهاز يتمتع بأسرع تقنية، حيث تفصل أقل من ثانيتين بين كل ومضة وأخرى.

2. كم المدة التي يستغرقها الأمر قبل ملاحظة النتائج؟

• تبدئين بملاحظة النتائج المدهشة خلال أربع جلسات فقط – وتنصح براون بجلسة شهرية سريعة لمتابعة النتائج بحيث لا يكون عليك القيام بذلك دورياً، وبالتالي توفرين الكثير من الوقت.

3. هل يمكن لأي شخص استخدام سيلك-إكسبرت آي بي إل؟

• نحن محظوظون في هذه المنطقة لأن لدينا شعراً داكناً، وهذا مثالي لاستخدام براون سيلك-إكسبرت آي بي إل ولتقنيات النبضات الضوئية المركزة بالعموم، فهي ليست مناسبة للجميع. تحقق التقنية الفعالية الأكبر على البشرة الفاتحة إلى المتوسطة حيث يتباين لون الشعر من الأشقر الطبيعي إلى البني الداكن / الأسود، إلا أن الجهاز غير فعال على الشعر الأشقر جدا أو الاحمر أو الرمادي أو الأبيض، حيث أن كمية الميلانين في الشعر ضئيلة جدا ولا يمكنها امتصاص طاقة الضوء.

4. كم من الوقت يدوم جهاز سيلك-إكسبرت آي بي إل؟

• يمتلك الجهاز قوة للوميض حوالي 120 ألف مرة، وهذا يعني فعالية لمدة 6 سنوات في حال استخدامه لكامل الجسم. وبالنظر إلى أساليب إزالة الشعر الأخرى، فإنه يعتبر الوسيلة الأكثر فعالية في إزالة الشعر بشكل دائم.

نصائح لجلستك التالية لإزالة الشعر بالنبضات الضوئية المركزة IPL:

• قومي بحلاقة المنطقة لإعدادها للمعالجة باستخدام براون سيلك-إكسبرت آي بي إل.

• تجنبي استخدام الشمع لإزالة الشعر بين الجلسات، لأن نجاح الجلسة العلاجية يعتمد على وجود الجذور. ولهذا يمكنك استخدام الحلاقة أو القص أو كريمات إزالة الشعر بين الجلسات.

• لا تعرضي المنطقة المعالجة للشمس لمدة أسبوعين على الأقل قبل الجلسة التالية. وينطبق هذا على استخدام مستحضرات تسمير البشرة والأجهزة الخاصة بالسمرة.

• لا تقومي بتشقير الشعر قبل أي من جلسات العلاج بالنبضات الضوئية المركّزة، فتشقير الشعر يعني أن عليك الانتظار إلى أن يعاود النمو بلونه الأصلي.