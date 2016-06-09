بيلا حديد Bella Hadid في عالم ديور Dior

دخلت العارضة بيلا حديد Bella Hadid عالم ديور Dior من بابه الجمالي، بعد أن أصبحت سفيرة مكياج العلامة. تمّ الإعلان عن هذه الخطوة إثر مشاركة العارضة الأميركية، ذات الأصول الفلسطينية والهولندية، في عرض مجموعة ديور كروز Dior Cruise 2017 في قصر بلينهايم، في إنكلترا.

كما تمّ عرض فيلم مصوّر تظهر فيه بيلا حديد إلى جانب المدير الإبداعي لمكياج ديور بيتر فيليبس Peter Philips، في كواليس جلسات المكياج. اللافت في هذه الفيديوهات، أنّ بيلا حديد تبدو فيها على سجيّتها، وهي تتكلّم عن الإطلالات التي تحبّها، مظهرة جانباً مرحاً من شخصيّتها.

هذا الفيلم ليس إلا الحلقة الأولى لسلسلة أفلام ستعرض عبر الإنترنت بعنوان « Dior Makeup Live with Bella Hadid » والتي بدأ بثّها تباعاً في يونيو/حزيران 2016.